Familias de alumnos exigen respuestas urgentes por el estado de la Escuela Pedro Haugaard

Familiares de la Escuela Primaria N° 32 “Pedro Haugaard”, del JIRIM N° 7 y de la Escuela de Educación Secundaria Anexo N° 2 de Coronel Dorrego presentaron una nota en el Concejo Deliberante dirigida a las autoridades educativas y municipales. El documento expresa preocupación por la integridad y seguridad de los alumnos ante diversas problemáticas edilicias y de funcionamiento.

Las familias señalan que la institución alberga tres niveles educativos con una matrícula aproximada de 60 alumnos, además de docentes y personal auxiliar, y cuenta con solo dos aulas y un espacio común reducido que funciona como tercer salón y área de circulación. El nivel inicial dispone de un único espacio de no más de 15 metros cuadrados y un solo baño.

El establecimiento posee dos baños para toda la comunidad educativa, uno de ellos fuera de funcionamiento en forma frecuente por obstrucciones. El sistema de desagote presenta deficiencias que generan presencia de aguas servidas en el patio. Las instalaciones de gas y electricidad resultan deficientes, con cortes frecuentes y un poste en el ingreso que emite chispas.

El acceso al agua potable es limitado y la perforación presenta fallas con caños y mangueras expuestos. La cocina carece de espacio de guardado y vajilla suficiente. Se requieren mesas, bancos y equipamiento básico.

El patio presenta condiciones que favorecen la aparición de serpientes, alacranes y roedores, con registros de presencia incluso en la cocina. El mantenimiento del predio resulta insuficiente y el corte de pasto se realiza por padres de forma voluntaria. La última poda afectó el arbolado.

El arenero y los juegos del patio requieren mejoras. Los juegos actuales provienen de donaciones y su instalación estuvo a cargo de las familias. Se solicita reparación de la tranquera y del cerco perimetral ante el ingreso de animales sueltos. El alambrado existente presenta deterioro y cuenta con un bollero eléctrico.

La institución carece de materiales didácticos y recursos tecnológicos. No dispone de computadoras. El estado de la pintura es deficiente y no se autorizaron trabajos por parte de las familias. El techo presenta riesgo de desprendimiento y filtraciones, con ingreso de agua por aberturas deterioradas.

Las familias solicitan evaluación urgente y medidas concretas para garantizar condiciones seguras y adecuadas. La nota, que enviada al Departamento Ejecutivo, cuenta con 43 firmas y material fotográfico. (24-04-26).