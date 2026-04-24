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Resumen de recientes gestiones de Chalde y funcionarios de su gabinete en La Plata

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El intendente Juan Chalde junto a funcionarios de su gabinete asistió este jueves a la capital provincial para realizar distintas gestiones.

Junto a la directora de Hacienda, María Inés Di Paolo, y al secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso mantuvo una reunión con el ministro de Economía provincial, Pablo López, con quien dialogaron acerca de la evolución de los recursos coparticipables y sobre la posibilidad de obtener financiamiento para comprar maquinarias y bienes de uso.

Por su parte, Ramiro Zarzoso, junto al director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, asistieron a la DIPAC, donde mantuvieron un encuentro con la responsable de la Dirección Técnica de Programas y Proyectos, María Inés Plet. La conversación estuvo relacionada con la búsqueda del mecanismo necesario para mejorar el servicio de cloacas en la ciudad cabecera y además analizaron el avance del proyecto de cloacas para El Perdido.

Chalde se reunió, además, acompañado de la directora de Hacienda, María Inés De Paolo, con la directora provincial de Infraestructura Municipal, Candelaria Rueda. Dialogaron sobre la instrumentación de las obras a realizar con el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal creado por la Ley 15.561. (24-03-26).

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