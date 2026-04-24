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En la Semana de la Vacunación en las Américas, en nuestro distrito habrá controles, recorridas y un cierre al aire libre

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Del 25 de abril al 2 de mayo, nuestro se sumará a la conmemoración de la Semana de la Vacunación en las Américas, una iniciativa continental que este año lleva como lema “Tu decisión marca la diferencia: inmunización para todos”.

Durante estas jornadas, el municipio desplegará una serie de acciones orientadas a fortalecer los controles del calendario vacunal en toda la comunidad.

La propuesta incluye recorridas por los clubes del distrito —tanto en Coronel Dorrego como en Oriente y El Perdido— para verificar el estado de vacunación de chicos de entre 13 y 18 años. También se trabajará junto a instituciones como Bomberos, Policía y otras organizaciones vinculadas a la seguridad comunitaria, con el objetivo de asegurar que sus integrantes tengan el calendario al día.

El cierre de la semana tendrá lugar el sábado 2 de mayo en el polideportivo municipal, con una actividad al aire libre de 14 a 16 horas. El encuentro contará con juegos inflables para los más chicos, una clase de zumba para adultos, la presencia de un artista sorpresa y un stand de vacunación donde quien lo necesite podrá completar su esquema de inmunización en el momento.

La participación es abierta a toda la comunidad. (24-04-26).

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