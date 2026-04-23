La próxima reunión del Consejo Local Asesor de INTA Barrow será en Dorrego

El director municipal de Producción, Juan Ignacio Colantonio, asistió este jueves a la Chacra Experimental Barrow para participar de la reunión de su Consejo Local Asesor (CLA).

Participaron también representantes de los otros tres distritos que lo integran: San Cayetano, Tres Arroyos y Gonzales Chaves y Coronel Dorrego.

Además de tratarse los temas relacionados al funcionamiento del organismo, se decidió que Coronel Dorrego será sede del próximo encuentro del CLA, previsto para próximo 21 de mayo. (23-04-26).