Coronel Dorrego tendrá uno de los cinco peajes de la Ruta 3

En el marco del proceso de reorganización del sistema vial nacional, sin inversión directa del Estado, se conocieron las ofertas económicas para la concesión de corredores estratégicos. La apertura de sobres se realizó este miércoles e incluye rutas nacionales y accesos clave al Área Metropolitana de Buenos Aires.

La licitación corresponde a la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones, que abarca la operación y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas, incluyendo tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de autopistas como Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, por un período de entre 20 y 30 años.

En este esquema, uno de los puntos que impacta directamente en la región es la incorporación de un peaje en Coronel Dorrego, que formará parte del sistema de cobro en la Ruta Nacional 3, en el tramo que une Punta Alta con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aproximadamente 650 kilómetros.

La oferta más competitiva para este corredor fue presentada por un consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. La propuesta fija un valor de $995 más IVA por estación, lo que lleva la tarifa final a $1.206,37.

A lo largo del recorrido se prevé la instalación de cinco estaciones de peaje, ubicadas en Gorchs (km 144), Azul (km 290), Chillar (km 380), Tres Arroyos (km 490) y Coronel Dorrego (km 591). De esta manera, el costo total del viaje entre Punta Alta y CABA alcanzaría los $6.031,85.

El nuevo esquema forma parte de la política nacional que busca trasladar al sector privado la gestión, el mantenimiento y el financiamiento de los principales corredores viales del país, priorizando como criterio de adjudicación las tarifas más bajas junto con compromisos de inversión en infraestructura.

Fuentes: Wips / El Rosaleño (23-04-26).