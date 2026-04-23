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Reunión del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y Personas Mayores

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Días pasados se realizó la primera reunión anual de Consejos Municipales. En esta oportunidad se reunieron el Consejo Municipal de Personas Mayores y el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

El intendente Juan Chalde inició el encuentro y subrayó el compromiso constante que tiene su gestión de gobierno en escuchar a los vecinos para dar respuestas a las necesidades que atraviesan las Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

También estuvieron el director de Desarrollo Humano, Luciano Ripoll, e integrantes de su equipo de colaboradores, además del coordinador de Programas de la Dirección de Salud, Ariel Rodriguez, el presidente del Taller Protegido, Carlos Madera, y la encargada del establecimiento, Andrea Mengoni; la docente Daiana Rey, de la Escuela N ° 501; la fonoaudióloga Delia Dumrauf, representando a SEREL, y al Centro de Jubilados de El Perdido, el Coordinador de Personas Mayores, de la Dirección de Deportes Fernando Rodríguez y Amelia Matianich, secretaria del Hogar de Ancianos.

“El objetivo de la primera reunión fue renovar el compromiso de todos los integrantes de los consejos municipales para coordinar acciones conjuntas en respuesta de las inquietudes y necesidades de las instituciones que trabajan con las Personas Mayores y las Personas con Discapacidad y a su vez construir proyectos y llevarlos adelante en forma conjunta.”, destacó el Ejecutivo.

“La premisa es mantenerse informados y conectados para obtener información actualizada y favorecer los distintos abordajes en pos de una mejor calidad de vida para las Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Las reuniones periódicas se realizarán el último martes de cada mes”, completó. (23-04-26).

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