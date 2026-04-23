Analizan un proyecto para regular en el distrito los espacios de cuidado infantil por horas

El Concejo Deliberante analiza en comisiones un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical que propone regular el funcionamiento de espacios destinados al cuidado infantil por horas. La iniciativa apunta a establecer un marco normativo específico para aquellos ámbitos que brindan atención ocasional, recreativa y de supervisión de niños y niñas en el distrito.

El proyecto parte de la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene, cuidado y protección integral en estos espacios, ante la inexistencia de una normativa local que los regule. También contempla los cambios en las dinámicas laborales y sociales, que generan una mayor demanda de servicios de cuidado por períodos acotados.

La propuesta establece que los establecimientos comprendidos podrán recibir niños desde los 45 días de vida hasta los 10 años. Quedan excluidos los establecimientos educativos de cualquier tipo, ya que la ordenanza se enfoca exclusivamente en actividades de cuidado, recreación y supervisión.

Entre los requisitos para la habilitación, se incluyen condiciones edilicias seguras certificadas por el área de Obras Públicas, espacios adecuados y ventilados, sanitarios acordes a la edad, elementos de seguridad y prevención, y seguros de responsabilidad civil vigentes. Además, se exige el cumplimiento de la normativa fiscal correspondiente y de toda legislación provincial o nacional aplicable.

El texto también fija obligaciones en relación con el personal. Cada establecimiento deberá contar con cantidad suficiente de trabajadores según la cantidad y edad de los niños. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer la relación mínima entre adultos y menores. Todo el personal deberá presentar certificado de antecedentes penales actualizado.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de un registro de ingreso y egreso de los niños. Cada ingreso deberá contar con autorización previa firmada por los responsables legales, con datos personales completos, contactos, personas autorizadas para el retiro e información relevante sobre la salud del menor, como alergias o medicación.

En casos donde existan medidas cautelares o intervenciones de organismos de protección de derechos, los responsables deberán informarlo al establecimiento y presentar la documentación correspondiente. El espacio deberá extremar los recaudos necesarios para cumplir con dichas disposiciones.

La autoridad de aplicación será la Dirección de Inspección General, con intervención de otras áreas que determine el Departamento Ejecutivo.

Durante la sesión, realizada el pasado 8 de abril, la concejala Soraya Barandiarán destacó la importancia de contar con una normativa específica que permita ordenar y anticipar el funcionamiento de estos espacios, con reglas claras para su habilitación y control. Señaló que el objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad e idoneidad del personal, y remarcó que la iniciativa no tiene fines educativos.

Desde los distintos bloques se manifestó acuerdo con la necesidad de regulación, aunque se consideró oportuno un análisis más profundo del proyecto. Por ese motivo, se aprobó por unanimidad el pase a las comisiones de interpretación, petición y reglamento. (23-04-26).