Monte no tiene freno, pero Ferroviario e Independiente de Dorrego no le pierden pisada

Ventana le ganó el clásico serrano a Poteño. Foto @majuocampos_fotografia / Bola 8)

Se disputó este domingo la séptima fecha del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Villa Rosa.

Estos fueron los resultados:

Suteryh 0
SUPA 1 (Juan Cortez)

Pelota 0
San Martín 2 (Nahuel Cornou y Joaquín Álvarez)

Progreso 1 (Uriel Farias)
Alumni 2 (Silvio Giménez y Benjamín Bertelly)

Villa Rosa 1 (Javier Maciel)
Independiente 2 (Benjamín Masciale y Leandro Jeva)

Ventana 1 (Maximiliano Mastrángelo)
Porteño 0

Esperanza 1 (Francisco Roggero)
Ferroviario 4 (Agustín Rodríguez -2-, Gianfranco Crisci y Nicolás Palacio, de penal)

Almaceneros 0
Atlético Monte Hermoso 4 (Matías Martin, Nicolás Lozano, Joel Vera y Benjamín Fernández)

Divisorio 1 (Alan Vega)
Independiente de Pringles 5 (Gianfranco Romero, José Luis Acosta -2- y Villalba -2-)

POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 21 puntos; Ferroviario e Independiente de Dorrego, 18; Independiente de Pringles, Suteryh y Porteño, 15; Ventana, 13; Alumni, 10; Almaceneros, Villa Rosa, San Martín y SUPA, 9; Progreso, 4; Esperanza, 1; Pelota y Divisorio, 0.

PRÓXIMA FECHA (OCTAVA): Suteryh vs. Pelota, SUPA vs. Divisorio, San Martín vs. Esperanza, Ferroviario vs. Villa Rosa, Independiente CD vs. Alumni, Progreso vs. Ventana, Porteño vs. Almaceneros, Atlético Monte Hermoso vs. Independiente CP.  (04-05-26).

