Ajedrez: este viernes se disputará la segunda fecha de la Liga local

La Liga de Ajedrez de Coronel Dorrego disputará hoy viernes 1 de mayo la segunda fecha en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, a partir de las 19,30.

El formato de juego será el siguiente: blitz a 3 minutos más 2 segundos (2 partidas, con colores alternados) y partidas clásicas a 30 minutos más 5 segundos de incremento por movimiento. El torneo se juega a dos vueltas: la primera con colores asignados y, desde la fecha 20, con colores invertidos. El jugador ubicado a la izquierda comienza con piezas blancas.

FECHA 2

Mesa 1

Categoría A: Hernán Lapeña vs José Unger

Categoría B: Emiliano Menéndez vs Francisco Sanchez

Mesa 2

Categoría A: Matías Basiglio vs Carlos Sarti

Categoría B: Gabriel Zweedyk vs Galo Merlo

Mesa 3

Categoría A: Francisco Ponce vs Daniel García

Categoría B: Juan Irastorza vs Juan Lozano

Mesa 4

Categoría A: Javier Claverie vs Manuel Álvarez

Categoría B: Carlos Sáenz vs Franco Fernández

Mesa 5

Categoría A: Jorge Martínez vs Lucas Lozano

Categoría B: Camilo Rocha vs Nicolás Pallero

Mesa 6

Categoría A: Emmanuel Piñero vs Tomás Irazusta

Categoría B: Bastian Daek vs Mariana Maquez

Mesa 7

Categoría A: Guillermo Chapel vs Santiago Claverie

Categoría B: Hillel Moyano vs Fabio Mascioli

Mesa 8

Categoría A: Valentino Mascioli vs Octavio Iriarte

Categoría B: Danilo Dolceti vs Nicolás Swenger

Mesa 9

Categoría A: Mauro García vs Aron Tello

Categoría B: Emma Frandsen vs Roque Aguirre

Mesa 10

Categoría A: Iván Piñero vs Matías Huenuman

Categoría B: Joaquín Della Libera vs Lautaro Gigena

Habrá servicio de cantina a cargo del Centro de Estudiantes. (01-05-26).