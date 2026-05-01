Ajedrez: este viernes se disputará la segunda fecha de la Liga local
La Liga de Ajedrez de Coronel Dorrego disputará hoy viernes 1 de mayo la segunda fecha en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1, a partir de las 19,30.
El formato de juego será el siguiente: blitz a 3 minutos más 2 segundos (2 partidas, con colores alternados) y partidas clásicas a 30 minutos más 5 segundos de incremento por movimiento. El torneo se juega a dos vueltas: la primera con colores asignados y, desde la fecha 20, con colores invertidos. El jugador ubicado a la izquierda comienza con piezas blancas.
FECHA 2
Mesa 1
Categoría A: Hernán Lapeña vs José Unger
Categoría B: Emiliano Menéndez vs Francisco Sanchez
Mesa 2
Categoría A: Matías Basiglio vs Carlos Sarti
Categoría B: Gabriel Zweedyk vs Galo Merlo
Mesa 3
Categoría A: Francisco Ponce vs Daniel García
Categoría B: Juan Irastorza vs Juan Lozano
Mesa 4
Categoría A: Javier Claverie vs Manuel Álvarez
Categoría B: Carlos Sáenz vs Franco Fernández
Mesa 5
Categoría A: Jorge Martínez vs Lucas Lozano
Categoría B: Camilo Rocha vs Nicolás Pallero
Mesa 6
Categoría A: Emmanuel Piñero vs Tomás Irazusta
Categoría B: Bastian Daek vs Mariana Maquez
Mesa 7
Categoría A: Guillermo Chapel vs Santiago Claverie
Categoría B: Hillel Moyano vs Fabio Mascioli
Mesa 8
Categoría A: Valentino Mascioli vs Octavio Iriarte
Categoría B: Danilo Dolceti vs Nicolás Swenger
Mesa 9
Categoría A: Mauro García vs Aron Tello
Categoría B: Emma Frandsen vs Roque Aguirre
Mesa 10
Categoría A: Iván Piñero vs Matías Huenuman
Categoría B: Joaquín Della Libera vs Lautaro Gigena
Habrá servicio de cantina a cargo del Centro de Estudiantes. (01-05-26).