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Se realizará este sábado el cierre de la Semana de la Vacunación en Dorrego

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El área de Salud del Municipio de Coronel Dorrego llevará adelante mañana, sábado 2 de mayo, el cierre de la Semana de la Vacunación en las Américas con una jornada abierta a toda la comunidad en el polideportivo municipal, de 14 a 16.

La propuesta integrará actividades recreativas y de promoción de la salud como Juegos inflables para las infancias, clases de zumba abiertas, presentaciones artísticas y stand de vacunación para completar esquemas.

En continuidad con las acciones desarrolladas durante la semana, el equipo de salud municipal estuvo ayer presente en la sede de Bomberos, donde se vacunaron alrededor de 30 personas. Estas se suman a quienes ya habían accedido a las dosis en distintos puntos del distrito. En total, fueron más de 100 las y los vecinos vacunados a través de los operativos territoriales. (01-05-26).

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