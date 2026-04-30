El saludo del intendente Chalde a los trabajadores en su día

El intendente Juan Chalde envió un cálido saludo a los trabajadores que, todos los días, dejan su mayor esfuerzo en las tareas que realizan.

“Estoy plenamente convencido de que, junto a todos quienes tenemos responsabilidades de gobierno en el distrito, sumado al impulso creativo de quienes creen en el desarrollo productivo local, debemos continuar transitando la senda del crecimiento para aumentar las posibilidades de empleo en todo el territorio de Coronel Dorrego. Por eso, celebramos genuinamente cuando esas aspiraciones llegan a buen destino.¡Feliz Día del Trabajador!” (01-04-26).