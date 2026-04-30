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Chalde recibió a autoridades educativas locales

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El intendente Juan Chalde y la secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf, recibieron esta mañana a la Inspectora Jefe Distrital de Educación, Mirna Rodríguez, quien asistió acompañada de los inspectores areales Juan Ubería y Jeremías Martínez.

“En el transcurso del encuentro conversaron sobre actividades a desarrollar durante este ciclo lectivo y la planificación de las mismas. También analizaron aspectos relacionados con los Juegos Escolares Bonaerenses 2026, destacándose que el distrito de Coronel Dorrego será Sede de la etapa regional”, destacó el Ejecutivo

Por otra parte, se refirieron a Feria de ciencias y campamentos, entre otras actividades. (30-04-26).

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