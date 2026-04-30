Realizan trabajos en caminos rurales del distrito

La Dirección de Vialidad de la Municipalidad está llevando a cabo importantes trabajos en diversos sectores del trazado vial del distrito.

Según se explicó, las obras responden a la programación realizada por las comisiones de fomento de las distintas áreas en que se divide el distrito.

En la zona de Oriente, una retroexcavadora municipal está llevando a cabo trabajos de extracción lateral de material calcáreo y se está reentoscando gran parte del camino de acceso a la Escuela El Calfeado, donde solía haber pedidos de los vecinos porque el reentoscado era de hace muchos años, por lo que ahora se a tomado la decisión de renovarlo.

Por su parte, la comisión de fomento de La Gloria decidió realizar trabajos similares, por lo que la retroexcavadora está operando dentro de una cantera extrayendo tosca y realizándose también trabajos de reentoscado y bacheos en varios sectores.

En La Aurora se encuentra trabajando la nueva motoniveladora adquirida recientemente por el Municipio, abocada a tareas de alteo y repaso de caminos. (30-04-26).