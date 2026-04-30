Vacunación en nuestra ciudad con buena participación

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el equipo de salud del Municipio organizó este miércoles en el CEF donde se avanzó en la actualización de esquemas de vacunación en población adulta.

Durante la actividad, se aplicaron dosis de vacuna doble adultos y hepatitis B.

Según el Ejecutivo, la propuesta contó con una buena participación.

El cierre de las actividades tendrá lugar este sábado 2 de mayo, en el polideportivo municipal, de 14 a 16, con una jornada abierta que incluirá juegos inflables, clases de zumba, presentaciones artísticas y un stand de vacunación. (30-04-26).