(Entrevista en LA DORREGO) Orgullo dorreguense en Brasil: el tango local brilló en Florianópolis

Gracias al esfuerzo, el trabajo de años y su amor por lo que hace Corrie Marcone al frente de la Asistencia Municipal de Tango, el grupo que lidera participó en el campeonato oficial de Dance Sudamericana 2026 que se realizó este mes de abril en Florianópolis (Brasil).

Allí, nuestro Coronel Dorrego ocupó un lugar destacadísimo y, atreviéndonos a ser intérpretes del sentimiento generalizado, LA DORREGO se suma al orgullo de ser representados por artistas de tan alta categoría.

En los estudios de nuestra emisora, Corrie realizó un pormenorizado repaso del camino recorrido para llegar a obtener ese logro que no podría haberse logrado sin el esfuerzo y la dedicación de sus alumnos, desde los más pequeños hasta los mayores, y el apoyo de sus familias que va desde el acompañamiento afectivo hasta la ayuda económica, y también del intendente Juan Chalde que, dentro de sus posibilidades, colaboró en todo lo que estuvo a su alcance.

Corrie dirige, orienta, acompaña y no para. Ahora, tras el esfuerzo realizado, repone fuerzas y proyecta un espectáculo para el mes de julio en nuestra ciudad. Junto a otras consideraciones, detalles de su tarea y que en forma completa pueden escuchar en el audio adjunto habló el pasado viernes 23 en la tarde de Ni Más Ni Menos. (César Mc Coubrey)

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29-04-26