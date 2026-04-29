“Vulnera el derecho de circulación”: fuerte reclamo por el acceso bloqueado al Río Quequén Salado

La Junta Vecinal del Balneario Marisol (JVBM) solicita la intervención urgente de ese organismo ante la obstrucción del acceso público a la ribera del Río Quequén Salado, en el sector denominado Elvimar. La instalación de un alambrado hasta la vera del río impide el tránsito por la costa y restringe el uso de un espacio que, por ley, debe permanecer libre.

La JVBM considera que situación vulnera el derecho de circulación por el camino de sirga —establecido en el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación—, que garantiza una franja pública de quince (15) metros a lo largo de los ríos. Los vecinos expresan su preocupación por la continuidad de este impedimento, que afecta un área de alto valor social y turístico.

Este es el contenido textual:

“A la Autoridad del Agua

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de la Junta Vecinal del Balneario Marisol, a fin de solicitar formalmente su urgente intervención ante una situación que afecta el libre acceso a la ribera del Río Quequén Salado, en la zona conocida como Elvimar.

Se ha verificado la existencia de un alambrado que se extiende hasta la vera del río, impidiendo el tránsito por la costa y restringiendo el acceso público. Esta situación vulnera el carácter público del curso de agua y el derecho de circulación por el denominado camino de sirga, conforme a lo establecido en la Ley 26.994 artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

El cual dispone la existencia de una franja de terreno de QUINCE (15) metros de ancho a lo largo de las riberas de los ríos, destinada al uso público, la cual debe mantenerse libre de todo obstáculo o impedimento.

En representación de los vecinos del Balneario Marisol, solicito: La inspección inmediata del lugar. La delimitación de la línea de ribera. La liberación del camino de sirga, garantizando el acceso público. La adopción de medidas para evitar nuevas obstrucciones.

Asimismo, pongo en conocimiento que esta situación viene desde el año 2022 que el municipio realizó el correspondiente reclamo.

Esto genera un fuerte malestar en la comunidad, al tratarse de un espacio de uso común y de gran valor social y turístico.

Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, saludo atentamente.

Hernán Aguirre

Presidente Junta Vecinal

Balneario Marisol , Partido de Coronel Dorrego”. (29-04-26).