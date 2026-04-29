Crece la expectativa para las etapas del Campeonato Argentino de Perros Arrieros

La Municipalidad, a través de la Dirección de Producción, renovó la invitación para participar del Campeonato Argentino de Perros Arrieros 2026 en su 3ª,4ª y 5ª etapas, que se desarrollará el 16 y 17 de mayo próximos en la Estancia la Biznaga, ubicada en cercanías de Oriente.

El evento fue declarado de Interés Municipal.

La entrada será gratuita y habrá servicio de cantina.

La actividad uenta con la organización de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros (SAPA).

Los interesados pueden contactarse a los teléfonos 2983-506232 ó 2983-508145. (29-04-26).