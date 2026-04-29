Un repaso random por nuestro archivo / 2 de noviembre de 2015: pedían ayuda para la restauración de la Iglesia La Inmaculada

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El cura párroco de la iglesia La Inmaculada de nuestra ciudad, Esteban Casquero, se mostró sumamente preocupado por el estado del templo y aseguró que se necesita una “seria restauración” del edificio , cuya planta original fue construida en el año 1900 con los elementos característicos de la arquitectura gótica.

“Solemos encontrar en la escalinata de la entrada restos de mampostería y escombros que caen desde la torre. Nos urge comenzar a trabajar por la seguridad de la gente y para poner en valor un edificio muy querido por nuestro pueblo”, admitió.

“No queremos hacerle un lavado de cara. Las obras deben ser encaradas de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro”, señaló.

Aseguró que la inversión para llevar a cabo la restauración planificada rondaría los 2 millones de pesos y señaló que si bien se iniciaron gestiones ante distintos estamentos políticos, ninguno de los pedidos se concretó.

“(Como nadie dio respuestas) En una de las misas tomé la posta y hablé con los fieles diciéndoles que si esto no lo encaramos nosotros, el templo seguirá en estado de deterioro permanente”, dijo el sacedote, quien reconoció que un grupo de fieles se autoconvocó para conformar la Comisión Protemplo.

En ese sentido, sus integrantes estarán recorriendo las casas de Coronel Dorrego para pedir una colaboración por 12 meses. De este modo, se explicó, se podrá tener una idea de cuánto dinero se puede recaudar y permitiría proyectar las esperadas reparaciones.

Además de la restauración de la torre, el templo requiere la realización de revoques externos apolillados, tratamiento de los tensores del techo, ventanales, ventilación, pisos, puertas, rampa para discapacitados, entrada en capilla lateral y recubrimiento de techo con membrana y pintura externa e interna, entre otras tareas. El edificio cuenta con características arquitectónicas singulares muy apreciadas por los visitantes.

El sacerdote recordó que a mitad del siglo pasado se realizó una reforma en el edificio para agrandar su estructura, y que hace diez años atrás, se ‘hidrolavó’ el exterior.

“Se quitaron de las grietas existentes, el barro que sellaba la entrada de agua, pero no se colocó un hidrófugo o sellador siliconado. Eso complicó la situación ya que el agua comenzó a penetrar de a poco y la mampostería exterior comenzó a desprenderse rápidamente, además de entrar agua en la torre y dentro del edificio”, dijo.

“En este templo, la mayoría recibió su bautismo, la Comunión, la Confirmación, se han casado y hasta hace dos años tuvimos una ordenación sacerdotal”, dijo Casquero. (29-04-26).