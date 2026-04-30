Tras la convocatoria a asamblea, el Concejo archivó el expediente por la Biblioteca Popular

El Concejo Deliberante decidió archivar un proyecto presentado en mayo del año pasado por el bloque de Unión por la Patria para que el Departamento Ejecutivo realizara gestiones para la reapertura y funcionamiento de la institución.

La decisión fue tomada después de que la entidad anunciara la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 21 de mayo próximo a las 19. A partir de esta decisión, el Concejo consideró que el planteo original quedó satisfecho. En consecuencia, las comisiones propusieron el pase a archivo del expediente mediante un proyecto de decreto.

La concejala de Fuerza Patria, Mercedes Gagna, explicó que el proyecto había surgido por la inquietud de integrantes de la comunidad ante el cierre prolongado de la Biblioteca Popular. Señaló que la institución no depende del ámbito municipal, aunque funciona en un edificio municipal. Sostuvo que, en situaciones de acefalía, el Poder Ejecutivo puede intervenir según el estatuto.

También recordó que, al momento de la presentación del proyecto, la biblioteca llevaba más de un año y medio sin abrir sus puertas. Consideró que esa situación resultó lamentable para la comunidad. También mencionó gestiones realizadas por el entonces presidente del cuerpo, el concejal Casiano Gutiérrez (UCR), con el objetivo de reactivar la institución, aunque sin resultados en ese momento.

Gagna afirmó que la convocatoria a asamblea se conoció a través de medios locales y la calificó como una buena noticia. Invitó a la comunidad a participar el 21 de mayo a las 19 horas en la sede de la biblioteca. Subrayó la importancia del compromiso vecinal para sostener las instituciones y evitar su deterioro.

A continuación, el concejal Gutiérrez señaló que su intervención buscó reforzar el pedido de compromiso hacia la comunidad. Explicó que, tras conocer el estatuto aportado por el bloque de la oposición, se evaluó la capacidad de intervención del Ejecutivo. Indicó que el estatuto había sido actualizado y que la biblioteca mantenía su actividad administrativa ante Personas Jurídicas.

Sostuvo que se insistió en la reapertura por considerar que la institución resulta necesaria para Coronel Dorrego. Comparó la situación con otras bibliotecas populares del distrito, como las de El Perdido, Aparicio y Oriente, que se encuentran en funcionamiento.

Gutiérrez firmó que se realizaron contactos para contribuir a la reactivación. Consideró que la convocatoria a asamblea abre una posibilidad concreta de recuperación, aunque destacó que el resultado dependerá del compromiso colectivo.

También señaló que las instituciones atraviesan un contexto complejo para su sostenimiento. Indicó que la pandemia afectó de manera particular a la biblioteca. Añadió que existe un cambio cultural que incide en los hábitos de lectura y sostuvo que resulta necesario incentivar nuevamente esas prácticas en la comunidad.

Finalmente, remarcó que la Biblioteca Popular posee autonomía, aunque pertenece a la comunidad. Expresó que el acompañamiento ciudadano puede favorecer su crecimiento y contribuir a la recuperación del hábito de la lectura. (30-04-26).