“Faltante en las cajas municipales”: intendentes piden cambiar la ley de endeudamiento para tener fondos libres

Intendentes bonaerenses pidieron una modificación de la ley de endeudamiento que fue la que creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Lo que están solicitando es que tengan la potestad para decidir el destino de esos fondos en su totalidad y no en un 70% como se fijó en la norma aprobada por la Legislatura.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Dichiara, explicó que el 8% del total de deuda que tome el gobernador Axel Kicillof a lo largo de 2026 será destinado a los 135 municipios bonaerenses.

El 30% de ese fondo, según la ley vigente, no es de libre disponibilidad, sino que tiene que ser destinado a obra pública. Los jefes comunales están solicitando que sea de libre disponibilidad, para que, entre otros destinos, pueda ser utilizado para el pago de los aguinaldos en el mes de junio.

“Hay un faltante importante de caja en todos los municipios y ya hay muchas complicaciones en una gran mayoría de ellos”, aseveró.

Sumó que hoy un grupo de intendentes se movilizará al Ministerio de Capital Humano para reclamarle a la ministra Sandra Pettovello por el recorte en el envío de fondos necesarios para mantener distintos programas.

Ante el recorte, el gobierno provincial advirtió sobre la suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense, más conocido como Programa MESA. Se trata de una iniciativa de asistencia alimentaria diseñada para asegurar la nutrición de niños y adolescentes que asisten a escuelas y jardines públicos.

“Más allá de que se ha cortado un poco la recaudación y que la situación está compleja, cuando la Nación te toma de enemigo y te corta absolutamente todos los envíos económicos y todos los programas destinados a una provincia, como es el caso de la nuestra, probablemente esto se agrave aún más”, aseveró.

En el caso de los fondos coparticipables, aclaró que no puede el Gobierno nacional no entregarlos, pero el problema es que la coparticipación ha caído producto de la baja en la recaudación.

Sí advirtió, Nación cortó absolutamente todos los programas a los que asistía en la Provincia, al igual que el envío de partidas, como por ejemplo, a través de los Aportes del Tesoro Nacional.

“Buenos Aires es la provincia más castigada con los recortes y eso es producto de una inquina que hay del gobierno nacional hacia el gobierno provincial, una bronca de Milei con Kicillof, que no le importa absolutamente para nada estar afectando el funcionamiento de una provincia que tiene que solucionarle los problemas a las y los bonaerenses”, criticó.

Frente a este panorama, remarcó que el gobierno de Kicillof ha decidido, vía judicial, reclamar el envío de partidas postergadas: “hay compromisos tomados con firmas de convenio que los han cortado unilateralmente y a partir de ahí uno está perdiendo el ingreso que venía siendo sostenido y constante durante todos los años”.

Por último, Dichiara se refirió a la situación general de la Argentina y habló de que se están viviendo momentos difíciles. “Esta receta económica de dólar planchado, de cierre de pymes y de empresas, de pérdida de empleo, de recesión, nunca tuvo éxito en la Argentina. Esto viene resintiendo el bolsillo de los que menos tienen y eso se ve en las necesidades que hoy tiene cualquier tipo de familia”, expuso.

Y concluyó: “desgraciadamente no se vislumbra que pueda haber una salida; a uno no le gusta ser pesimista, pero esto va a empeorar día a día. (Frente a Cano). (30-04-26).