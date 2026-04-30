El deporte municipal dorreguense retoma actividad regional en tres disciplinas

El deporte municipal de Coronel Dorrego retoma la competencia regional en handball, vóley y boxeo, con participación en torneos y encuentros programados durante el primer fin de semana de mayo.

La Escuela Municipal de Handball inicia su participación en la Liga de la Asociación Bahiense de Handball, en Bahía Blanca. La primera fecha incluye la competencia de las categorías menores y cadetes femenino, dirigidas por Gerardo Abeldaño y Evangelina Unger. Los partidos se disputarán con el siguiente cronograma: categoría menores, 10:30 ante Universitario; categoría cadetes, 11:45 ante Estudiantes y 14:30 ante Universitario. Este regreso se concreta tras varios años sin participación en competencias regionales.

En vóley, la Escuela Municipal comenzará una nueva edición de la Liga Municipal el sábado 2 de mayo, en el Polideportivo de Tres Arroyos. El equipo local participará en las categorías mayores femenino y masculino, bajo la dirección de Gerardo Abeldaño. En la rama femenina, los encuentros serán a las 10:00 ante Juárez, 12:00 ante TAV Negro y 14:00 ante Villa del Parque. En masculino, el cronograma indica 15:00 ante Villa del Parque y 16:00 ante Municipalidad de Tres Arroyos. En la edición anterior, Dorrego obtuvo el tercer puesto en ambas ramas.

Por su parte, la Escuela Municipal de Boxeo tendrá su primera presentación del año el domingo 3 de mayo en Bahía Blanca. La jornada comenzará a las 16:30 con el pesaje y control médico, mientras que las peleas iniciarán a las 17:30. El evento incluirá más de 20 combates en modalidad exhibición, con participación de escuelas y gimnasios de la región. La delegación local estará a cargo del profesor Jorge Espinoza. (30-04-26).