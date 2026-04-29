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Invitan a participar de la experiencia de cosecha en olivares locales los días 9 y 16 de mayo

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El área municipal de Turismo invita a la comunidad a participar de la propuesta “Cosecha en el olivar”, una experiencia que permite conocer de cerca la producción olivícola local en un momento especial del año: la cosecha, lo que ofrece una vivencia auténtica y de gran valor para los participantes.

La actividad se desarrollará los días 9 y 16 de mayo e incluirá visitas a las fincas Rumaroli Garbo, Estilo Oliva y La Comarca. Durante las jornadas, los asistentes podrán recorrer las plantaciones y almazaras, participar de la cosecha de olivos y disfrutar de degustaciones de productos regionales.

Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo municipal o a los teléfonos (2921) 401222 y (02921) 405885. (29-04-26).

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