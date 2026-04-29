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Un hombre fue aprehendido en un campo por portación ilegal de arma de fuego

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El personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego, tras un llamado telefónico de un productor rural, aprehendió a un hombre mayor de edad oriundo de Monte Hermoso por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

El individuo fue hallado en un lote perteneciente a un establecimiento rural y, al advertir la presencia policial, se descartó de un arma de fuego tipo carabina e intentó darse a la fuga. Fue interceptado a pocos metros del lugar.

Asimismo, el aprehendido estaba acompañado por otros dos hombres, a quienes se les labraron actas de constatación por infracción a la Ley 10.081/83, en el marco de caza furtiva.

Por otra parte, el personal del Comando de Prevención Rural constató, en los días posteriores a las fuertes lluvias registradas nuestro distrito, la circulación de varios camiones y maquinarias por caminos rurales.

En consecuencia, se labraron infracciones a sus conductores por transitar con vehículos pesados en condiciones no permitidas, lo que provocó daños en los caminos rurales. (29-04-26).

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