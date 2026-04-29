Un hombre fue aprehendido en un campo por portación ilegal de arma de fuego

El personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego, tras un llamado telefónico de un productor rural, aprehendió a un hombre mayor de edad oriundo de Monte Hermoso por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

El individuo fue hallado en un lote perteneciente a un establecimiento rural y, al advertir la presencia policial, se descartó de un arma de fuego tipo carabina e intentó darse a la fuga. Fue interceptado a pocos metros del lugar.

Asimismo, el aprehendido estaba acompañado por otros dos hombres, a quienes se les labraron actas de constatación por infracción a la Ley 10.081/83, en el marco de caza furtiva.

Por otra parte, el personal del Comando de Prevención Rural constató, en los días posteriores a las fuertes lluvias registradas nuestro distrito, la circulación de varios camiones y maquinarias por caminos rurales.

En consecuencia, se labraron infracciones a sus conductores por transitar con vehículos pesados en condiciones no permitidas, lo que provocó daños en los caminos rurales. (29-04-26).