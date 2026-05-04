(Con audio) El Concejo expresó su preocupación por el “recorte y vaciamiento” del programa Remediar

El Concejo Deliberante trató un proyecto de resolución presentado por el bloque de la UCR relacionado con los cambios anunciados por el Gobierno Nacional sobre el programa Remediar.

El bloque radical planteó que existe un “recorte y vaciamiento” del programa, al que definieron como una política pública sanitaria sostenida durante más de dos décadas. En ese marco, señaló que no se trata de una decisión técnica sino política, y advirtió que su debilitamiento afecta el acceso a medicamentos esenciales. Según lo expresado, el programa alcanza a 7.800 centros de salud y a 19 millones de personas en todo el país, con un vademécum de 79 medicamentos que podría reducirse de forma significativa.

La bancada oficialista remarcó que en nuestro distrito no se registró un faltante total, aunque sí entregas espaciadas y parciales. E indicó que la desfinanciación traslada costos a familias, centros de salud y al hospital municipal, con consecuencias a largo plazo en el sistema sanitario.

Desde el bloque Fuerza Patria, el concejal Gustavo Brusa expresó el acompañamiento al proyecto y destacó que el programa Remediar, creado en 2002, resulta una herramienta “muy buena” por su alcance en casi 20 millones de personas y cerca de 8.000 centros de salud. Señaló que cubre el 90% de las patologías más frecuentes y advirtió que la exclusión de medicamentos para enfermedades como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, asma, EPOC y tratamientos ginecológicos constituye “un error muy grande”. También indicó que la reducción del programa trasladará el peso a los centros de salud municipales y al hospital, en especial en zonas del interior donde no hay farmacias.

En la misma bancada, la concejala Mercedes Gagna hizo referencia a la discusión previa sobre resoluciones y cuestionó lo que consideró una “doble vara” en el tratamiento de estos temas. Además, informó que el gobernador Axel Kicillof presentó un reclamo judicial por el vaciamiento del programa Remediar, lo que sumó otro elemento al debate sobre la situación.

A su turno, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) cuestionó el enfoque del proyecto y rechazó la idea de vaciamiento. Sostuvo que existe una reorganización del programa, con el objetivo de mejorar controles, ordenar recursos y priorizar tratamientos esenciales. En esa línea, afirmó que el esquema anterior no resultaba sostenible y que la nueva etapa redefine responsabilidades entre Nación, provincias y municipios. Según esta postura, la Nación debe concentrarse en alta complejidad, vacunas y tratamientos costosos, mientras que las provincias deben asumir la atención primaria, incluidos los medicamentos básicos. Este bloque propuso el pase a comisión para modificar el planteo.

Durante el debate también se sumaron cuestionamientos al Gobierno Nacional por el incumplimiento de leyes y por el impacto general de la situación económica en el sistema de salud. Se expresó preocupación por la falta de respuestas concretas y por el traslado de responsabilidades hacia los municipios.

El proyecto finalmente fue aprobado por mayoría, con diez votos a favor de los bloques de UCR y Fuerza Patria y dos por el pase a comisión, propuesto por la bancada de LLA. La resolución expresa la preocupación del cuerpo deliberativo ante los cambios en el programa Remediar y dispone el envío de una copia al Ministerio de Salud de la Nación.

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03-05-26