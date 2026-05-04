El newcom, handball, boxeo y vóley municipal tuvieron acción el fin de semana

El equipo de newcom +60 de nuestra ciudad obtuvo dos victorias en la segunda fecha de la Liga Zona Sur, disputada en Bahía Blanca. Superó 2 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca y 2 a 0 a Sansinena de General Cerri. El equipo cuenta con la dirección de la profesora Micaela Arruti.

En handball, participó de la primera fecha del torneo de la Asociación Bahiense de Handball en Bahía Blanca. En categoría cadetes femenino perdió 22 a 21 ante Universitario de Bahía Blanca. En menores femenino ganó 34 a 20. Los equipos están a cargo de Gerardo Abeldaño y Evangelina Unger. La próxima fecha se jugará el 17 de mayo en Pigüé.

La Escuela Municipal de Boxeo participó del primer Encuentro de Escuelas de Boxeo del año, realizado el 3 de mayo en Bahía Blanca. Formaron parte Gabriel Suárez, Hugo Sanabria, Braian Pavón y José Ledesma, bajo la conducción del profesor Jorge Espinoza.

En vóley, los equipos locales compitieron en la primera fecha de la Liga Municipal en Tres Arroyos. El equipo femenino logró victorias 2 a 0 ante Juárez y Villa del Parque, y perdió 2 a 1 ante TAV Negro. El equipo masculino ganó 2 a 0 a Villa del Parque y perdió 2 a 0 ante Municipal de Tres Arroyos. Ambos planteles están dirigidos por Gerardo Abeldaño. (04-05-26).