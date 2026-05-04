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El Centro de Castilla y León invita a un taller de música y danza en el Centro Cultural Municipal

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El Centro de Castilla y León – Ribera del Duero de nuestra ciudad organiza un taller dedicado a la música y danza de esa región. La propuesta apunta a conocer la vestimenta típica, así como su música e instrumentos.

La actividad cuenta con la coordinación de Belén Masanet y se realizará el sábado 9 de mayo, en el horario de 14 a 16, en el Centro Cultural Municipal.

Para consultas e inscripción, se encuentra disponible el contacto telefónico 2921-407952.

Participan la Diputación de Zamora y la Dirección de Cultura.

“El folklore no se aprende solamente con los pies; se entiende con la historia, se siente con el cuerpo y se honra con el corazón”, expresaron desde la organización. (04-05-26).

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