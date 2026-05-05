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El ministro Bianco llega este miércoles a Dorrego para la inauguración del Centro Universitario

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Con la presencia del ministro provincial de Gobierno, Carlos Bianco, mañana miércoles 6, a las 16, quedará inaugurado en nuestra ciudad el Centro Universitario, ubicado en Yrigoyen 827.

El municipio definió al lugar como “un espacio que amplía el acceso a la educación superior en la comunidad”.

“Sumate a este momento histórico para Dorrego y acompañá la inauguración. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de este hito en la educación superior de Coronel Dorrego”, destacó el Ejecutivo local en sus redes sociales.

La inauguración se inscribe en el Programa Puentes, iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lanzada en 2022, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la educación superior universitaria en los municipios del interior bonaerense. Facilita que estudiantes cursen carreras sin abandonar sus localidades de origen, fortaleciendo el arraigo local. (05-05-26).

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