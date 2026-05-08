“Nadie se beneficia cuando no tenemos servicio eléctrico”, afirmó Carlos Peciña

Carlos Peciña, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de El Perdido, explicó por LA DORREGO las causas de los cortes de energía que afectan a la localidad y a pueblos vecinos, y destacó el trabajo conjunto entre las cooperativas de la región y el personal técnico que interviene ante cada contingencia.

“Estos días anteriores estamos bastante preocupados y sabemos que hay malestares, no solamente en El Perdido, sino en todas las cooperativas vecinas, como Indio Rico, Oriente y Copetonas”, expresó.

Indicó que existe contacto permanente entre las entidades de la zona. “Estamos muy comunicados, inclusive hasta tenemos un grupo de WhatsApp de emergencia de la línea que nosotros llamamos la de 33.000, que es la que abastece realmente toda esta zona”, señaló.

Además, remarcó la magnitud del impacto que generan las interrupciones del servicio. “Si sumamos en pobladores somos menos habitantes que todo Coronel Dorrego, pero lo que implica es el montón de pueblos que realmente quedamos sin el suministro eléctrico, donde también empiezan no solo a faltar esto que es tan vital, sino inclusive hasta las comunicaciones”, añadió.

Peciña explicó que las cooperativas dependen del abastecedor energético y aclaró: “Cuando nosotros ponemos que estamos ajenos no quiere decir que nos lavamos las manos, sino que dependemos de nuestro abastecedor”.

También destacó la respuesta del personal técnico durante los temporales. “El otro día fue un domingo de mucha tormenta y electricidad e igualmente vinieron a reponer el servicio”, dijo.

En ese sentido, pidió comprensión a los usuarios y valoró el trabajo de quienes actúan ante las emergencias. “La gente tiene que entender que detrás de un reclamo, detrás de una institución como es la cooperativa, en este caso una empresa prestadora de servicios como es EDES, hay vidas humanas y personas que son las que terminan después teniendo que reponer el servicio”, manifestó.

“Hay que rescatar y valorar y no poner en riesgo la vida de las personas que son las que andan con el viento, la lluvia y la electricidad”, agregó.

Consultado sobre la reacción de los usuarios ante los cortes, Peciña sostuvo que “cada uno es libre de pensar lo que quiere” y reconoció el impacto de las redes sociales en la difusión de los reclamos. “Yo soy de informar muy bien lo que pasa por ahí en mi Facebook personal, pero lo comparto a través del de la cooperativa”, indicó.

También invitó a los vecinos a participar más activamente de la vida institucional de la entidad. “Me gustaría que participe más gente porque tenemos un servicio donde toda la población lo tiene que tener”, destacó, al tiempo que recordó que en la asamblea anual estuvieron presentes el ingeniero eléctrico y los contadores para responder consultas técnicas.

En relación con los cortes programados por tareas de poda, explicó que forman parte de un trabajo preventivo sobre la línea troncal que une la Ruta 3 con El Perdido.

“Fue una obra de envergadura que trajo mucha solución al perdido, que fue la construcción de la línea troncal de 3 kilómetros y medio que une la ruta 3 con El Perdido”, recordó. (09-05-26).