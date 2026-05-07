Piden informes sobre los cortes de agua en El Perdido

El bloque Fuerza Patria presentó una minuta de comunicación por los cortes en el suministro de agua en la localidad de El Perdido. El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa y las medidas adoptadas ante las fallas denunciadas por vecinos.

En la iniciativa, los concejales señalaron que los cortes responderían a desperfectos en la planta y remarcaron que el acceso al agua potable segura constituye un derecho humano esencial. Plantearon que la situación debe ser considerada prioritaria.

El texto pide precisiones sobre la fecha de inicio de los inconvenientes, el estado actual, la naturaleza de los desperfectos, las acciones de reparación y los plazos estimados para normalizar el servicio. También solicita resultados de controles de calidad del agua y medidas para garantizar el acceso a sectores vulnerables, como personas con discapacidad y adultos mayores. Además, requiere información sobre la existencia de un plan de mantenimiento preventivo y de inversión.

“Esta minuta de comunicación se da debido al reclamo de los vecinos de la localidad de El Perdido”, destacó la concejala Manuela Alonso. “Los vecinos en su reclamo nos dicen ‘otra vez se rompió la planta, otra vez la planta no funciona’”, añadió. “Queremos saber qué está pasando, queremos saber por qué sucede esta deficiencia con continuidad y saber qué es lo que va a suceder”, completó.

El concejal Casiano Gutiérrez (UCR) confirmó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa y aclaró la situación del sistema. “La planta de ósmosis se encuentra en funcionamiento”, afirmó. Explicó: “Creo que se confunde el funcionamiento de la planta con la entrega de agua”. Indicó que la producción diaria alcanza los 15.000 litros y que el abastecimiento para consumo se realiza en la planta, no por red. Sostuvo: “Hoy todos los vecinos de El Perdido tienen agua y el acceso al agua apta para consumo lo están haciendo acercándose a la planta de ósmosis”.

Gutiérrez reconoció problemas previos de presión en la red y señaló que se resolvieron con mejoras en el tanque. También mencionó la distribución de bidones a instituciones y planteó la posibilidad de ampliar la entrega a adultos mayores. “No es descabellado que se adopte el mismo sistema que se utiliza en la ciudad cabecera y en otras localidades”, expresó. Además, advirtió sobre el uso indebido del agua tratada: “Termina utilizándose para llenar piletas, para lavar el auto”.

La concejala Mercedes Gagna (Fuerza Patria) respaldó el reclamo vecinal y describió la situación que observó en la localidad. “El reclamo que nos hacen llegar los vecinos del Perdido es que cuando abren la canilla sale como con tierra, como color marrón”, señaló. Añadió: “Con ese agua es con el que se están bañando”. También destacó dificultades de acceso a los bidones: “Muchos vecinos no tienen el recurso para ir a comprar el bidón al almacén”. Indicó que, ante esa situación, consumen agua de red.

Luego, consideró necesario implementar la entrega de bidones a personas mayores y con discapacidad. “Creo que es imperioso que se tenga en cuenta”, afirmó.

La minuta de comunicación fue aprobada por unanimidad. (07-05-26).