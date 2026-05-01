“Ningún logro es individual: la educación es un camino colectivo”

Abril Capomassi, flamante Profesora en Letras, fue la encargada de dejar un mensaje en nombre de las y los alumnos que recibieron sus diplomas durante la reciente colación de grados de la Universidad Nacional del Sur.

Destacó que el logro del título no es únicamente individual, sino el resultado de un recorrido colectivo atravesado junto a familias, amistades, compañeros y docentes que acompañaron y sostuvieron el camino universitario.

También subrayó el valor de la universidad pública, gratuita y de calidad como un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo social. Agradeció a la institución por su excelencia académica y su calidad humana, así como por brindar múltiples espacios de formación, contención y crecimiento a lo largo de la trayectoria estudiantil.

En otro tramo, advirtió sobre el contexto crítico que atraviesa la universidad y llamó a defenderla activamente.

Convocó a las y los egresados a ejercer sus profesiones con compromiso y responsabilidad, a retribuir a la sociedad lo recibido y a sostener la defensa de la educación pública para asegurar que las futuras generaciones puedan acceder a las mismas oportunidades.

Este es el mensaje completo:

“En primer lugar, es un honor para mí que la Universidad me haya otorgado la posibilidad de compartir las palabras en representación de quienes recibimos el título en este acto. En segundo lugar, quiero felicitar a todos y todos los graduados presentes por el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que hoy se materializan en el diploma que recibiremos.

“Sin embargo, sabemos que detrás de este título que representa nuestro logro personal, se encuentran quienes nos acompañaron en este difícil camino. Por eso, quiero agradecer a las familias que nos brindaron el apoyo para comenzar esta travesía y que nos sostuvieron en todo momento. A las y los compañeros, agradecerles por haber compartido horas y horas de cursada, de estudio en la sala de lectura, de risas y llantos en los pasillos antes o después de entrar a rendir. A los amigos que conocimos acá en la Uni y que seguramente nos llevamos para toda la vida, porque nos hicieron la cursada más amena, pero que también nos motivaron en esos momentos donde sentíamos que no podíamos.

“Personalmente, quiero agradecer al Departamento de Humanidades, docentes y no docentes que lo componen, por la calidez con la que reciben a sus estudiantes y logran así que la Universidad se vuelva una segunda casa. La buena predisposición y compromiso para enseñar, escuchar y dar una mano en todo lo que puedan, habla de la calidad humana con la que nos educan, más allá de su indudable calidad académica.

“Por último, quiero agradecer a la Universidad Nacional del Sur, que posibilita el acceso a una educación superior de excelencia académica, una universidad pública y gratuita, que busca ofrecer igualdad de oportunidades de formación profesional de manera constante en sus años de vida, a través de becas, pero también de todos los espacios y posibilidades que brinda, las bibliotecas, el comedor universitario, la sanidad, los programas de extensión y cultura, de internacionalización, las jornadas de investigación, los viajes de estudio y los congresos, por mencionar algunas. Este es un día de celebración en el que festejamos haber cumplido con un objetivo tan importante que es haber egresado de la carrera que elegimos estudiar.

“Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hoy la universidad está atravesando una situación crítica. Debido al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional. En este contexto en el que es cuestionada y atacada, con el fin de privatizarla y volverla arancelada, considero que es necesario que nosotras y nosotros, egresadas y egresados, y nuestras familias, nos propongamos reivindicar a la universidad pública, gratuita y de calidad, como pilar fundamental para el desarrollo y transformación de nuestra sociedad. No sólo por el maravilloso trabajo que realiza formando profesionales con gran rigor académico, sino también como un espacio de producción de conocimiento.

“En este sentido, tenemos que reconocernos como privilegiados por haber cursado, estudiado y terminado una carrera en la UNS. En este acto de colación de grado, se cierra un ciclo como estudiantes y se abre una nueva etapa como profesionales, llena de incertidumbres, en una época compleja, signada por la violencia, la recesión económica y laboral. Pero estoy segura que con los conocimientos que nos llevamos podremos resistir.

“Las y los animo a que ejerzamos nuestras profesiones con compromiso y responsabilidad. De esta manera, también podremos honrar a nuestra querida UNS y devolver a la sociedad algo de lo que nos dio. A su vez, las y los invito a que siempre recordemos nuestro paso por ella. Y como dije antes, la mejor manera de hacerlo es defendiéndola con orgullo, desde cada espacio que nos toque ocupar, poniendo el cuerpo en el aula, los laboratorios, hospitales, empresas y acompañando la lucha en la calle. Para que las próximas generaciones tengan la misma posibilidad de transitar por sus aulas y pasillos como nosotros lo hicimos”. (02-05-26).