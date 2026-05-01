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Mariano Gutiérrez se despidió del Área de Juventud: “Me voy feliz y tranquilo”

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Mariano Gutiérrez y Juan Chalde, en abril del año pasado, durante el lanzamiento del Área Municipal de Juventud

El ahora exresponsable del Área Municipal de Juventud, Mariano Gutiérrez, se despidió de su cargo con un mensaje en el que destacó su paso por la gestión y el trabajo realizado.

“Fin de una gran gran etapa. Iba a publicar imágenes de algunas de las políticas realizadas, pero prefiero quedarme con este cierre de hoy”, expresó en Instagram.

En su publicación, señaló: “Cierro mi paso por @dorregojoven, una experiencia que me llevo para toda la vida. Espero haber estado a la altura de lo que este lugar exigía; me voy feliz y tranquilo de saber que la juventud hoy es prioridad en la agenda de nuestro Distrito”.

También hizo referencia a los desafíos pendientes: “¿Hay mucho más por hacer? Seguro, pero este es el camino”.

Gutiérrez agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión: “Agradezco a cada uno que acompañó y apoyó cada propuesta. Principalmente al equipo de Envión y Desarrollo que tanto, tanto banca, y a cada compañero que empujó cuando se lo necesitaba”.

Asimismo, destacó el respaldo institucional: “Gracias a @juancchalde por la oportunidad y a todos los que hicieron posible marcar una agenda juvenil real”.

Sobre su desempeño, afirmó: “Tal vez fue poco tiempo, pero dejé el 101% de lo que tenía para dar”.

Finalmente, se refirió a su futuro: “Ahora queda ir por nuevos proyectos y caminos… Estoy seguro de que en algún momento volveré a trabajar por esto que tanto me gusta. ¡Gracias!”.

Como parte de la Dirección de Desarrollo Humano, el Área de Juventud de la comuna había sido creada el 1 de abril de 2025. (01-05-26).

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