Mariano Gutiérrez se despidió del Área de Juventud: “Me voy feliz y tranquilo”

El ahora exresponsable del Área Municipal de Juventud, Mariano Gutiérrez, se despidió de su cargo con un mensaje en el que destacó su paso por la gestión y el trabajo realizado.

“Fin de una gran gran etapa. Iba a publicar imágenes de algunas de las políticas realizadas, pero prefiero quedarme con este cierre de hoy”, expresó en Instagram.

En su publicación, señaló: “Cierro mi paso por @dorregojoven, una experiencia que me llevo para toda la vida. Espero haber estado a la altura de lo que este lugar exigía; me voy feliz y tranquilo de saber que la juventud hoy es prioridad en la agenda de nuestro Distrito”.

También hizo referencia a los desafíos pendientes: “¿Hay mucho más por hacer? Seguro, pero este es el camino”.

Gutiérrez agradeció el acompañamiento recibido durante su gestión: “Agradezco a cada uno que acompañó y apoyó cada propuesta. Principalmente al equipo de Envión y Desarrollo que tanto, tanto banca, y a cada compañero que empujó cuando se lo necesitaba”.

Asimismo, destacó el respaldo institucional: “Gracias a @juancchalde por la oportunidad y a todos los que hicieron posible marcar una agenda juvenil real”.

Sobre su desempeño, afirmó: “Tal vez fue poco tiempo, pero dejé el 101% de lo que tenía para dar”.

Finalmente, se refirió a su futuro: “Ahora queda ir por nuevos proyectos y caminos… Estoy seguro de que en algún momento volveré a trabajar por esto que tanto me gusta. ¡Gracias!”.

Como parte de la Dirección de Desarrollo Humano, el Área de Juventud de la comuna había sido creada el 1 de abril de 2025. (01-05-26).