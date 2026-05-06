Bianco y Chalde inauguraron el Centro Universitario de nuestra ciudad

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, inauguraron el Centro Universitario local, el quincuagésimo primero que se pone en marcha en el marco del Programa Puentes, la iniciativa del Estado provincial que busca garantizar el acceso a los estudios superiores a lo largo de todo el territorio bonaerense.

La obra del nuevo centro consistió en la construcción de una superficie cubierta de 104 metros cuadrados, con tres aulas y espacios administrativos y de servicios. A futuro se prevé la construcción de un aula magna. A través del Programa Puentes, durante este primer cuatrimestre de 2026 comenzará a dictarse en el centro la Diplomatura Universitaria en Gestión Integral de la Producción y Tecnología Aplicada al Manejo de Plantaciones Frutales, a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En el marco del acto de inauguración, el ministro Bianco señaló: “Las fuerzas del campo popular hemos estado de acuerdo históricamente en la importancia de la universidad pública como una de las principales herramientas para la movilidad social ascendente. Hoy este centro universitario es una muestra de ese compromiso compartido por la Provincia y el municipio más allá de toda diferencia de color político”. “El Gobierno nacional les ha cortado los fondos a las universidades y a todo el sistema científico y tecnológico. Un modelo así no tiene futuro, no se puede apostar al desarrollo del país de esa forma. Nosotros, en cambio, trabajamos para seguir multiplicando las oportunidades para que la gente estudie, progrese a nivel personal y contribuya al desarrollo de su sociedad. A futuro, podríamos pensar incluso en llevar adelante una política como el Programa Puentes pero a nivel federal y con alcance nacional”, concluyó Bianco.

Por su parte, el intendente Chalde afirmó: “La educación es la herramienta más importante para que las personas tengan igualdad de oportunidades. Este nuevo centro universitario les da esa posibilidad a los jóvenes y a las personas de todas las edades y, además, nos permite favorecer el arraigo, algo que es clave para localidades de escala relativamente chica como Coronel Dorrego”. “El municipio y la Provincia funcionamos articuladamente para llevar adelante esta política con la que priorizamos las necesidades de la gente. Hoy es un momento de gran felicidad, hemos cumplido un sueño”, finalizó el intendente.

Lanzado en 2022 por el gobernador Axel Kicillof, el Programa Puentes está presente actualmente en 80 municipios. Un total de 18.031 estudiantes se han inscripto a su oferta de 360 carreras, dictadas por 25 universidades públicas nacionales y provinciales.

En la actividad participaron el director del Programa Puentes, Juan Brardinelli, los referentes Marisol Merquel, Osvaldo Barcelona y Gabriel Godoy, autoridades municipales y del ámbito educativo, y concejales. (06-05-26).