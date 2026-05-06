(Entrevista en LA DORREGO) “El radicalismo necesita ordenarse internamente”, afirmó la diputada Priscila Minnaard

La diputada provincial por la sexta sección electoral, Priscila Minnaard, dio una extensa entrevista a LA DORREGO en la que describió la situación social y económica que observa en el territorio bonaerense, su actividad legislativa y el proceso de reorganización interna de la Unión Cívica Radical. También expuso su mirada sobre el estado de las rutas provinciales, el sistema de salud y el funcionamiento de la Legislatura.

Minnaard señaló que el contexto económico es crítico y que “no se llega a fin de mes”, una realidad que, según afirmó, ya afecta a sectores de clase media. También remarcó el crecimiento del endeudamiento familiar para cubrir gastos básicos y sostuvo que la política debe “aprender a no subestimar al vecino”. En ese marco, mencionó una pérdida de confianza en el gobierno nacional y describió un escenario de dificultades para el empleo, la educación y el consumo.

En el plano institucional, la legisladora explicó que la actividad en la Cámara de Diputados bonaerense se encuentra limitada por la falta de sesiones y la ausencia de conformación de comisiones. Indicó que esa situación retrasa el tratamiento de proyectos vinculados a salud, infraestructura y financiamiento de instituciones. Además, destacó la necesidad de fortalecer el rol legislativo y mejorar los mecanismos de control en áreas sensibles.

Reconfiguración del radicalismo

La legisladora de nuestra ciudad detalló el proceso de reorganización interna del radicalismo bonaerense. Explicó que existen diferencias dentro del partido que derivaron en la conformación de bloques separados en la Legislatura. Señaló que su espacio busca una renovación generacional y una mayor articulación interna.

“Con el diputado Valentín Miranda decidimos hacer una bancada aparte porque vemos la política de otra forma”, afirmó. También destacó el trabajo conjunto con Alejandra Lordén y otros referentes del sector.

Situación social y económica

La diputada describió un escenario de fuerte impacto económico en los hogares. Indicó que la inflación y los aumentos de servicios afectan directamente a los vecinos. “El vecino está comiendo en cuotas”, expresó al describir el uso de tarjetas para gastos básicos.

También sostuvo que la incertidumbre económica genera pérdida de confianza en la dirigencia política. En ese sentido, remarcó que la expectativa de cambios no se condice con la realidad cotidiana de la población.

Salud e IOMA

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el sistema de salud bonaerense. Minnaard cuestionó el funcionamiento del IOMA y advirtió sobre demoras en pagos a prestadores y municipios. “Hoy está atravesando absolutamente todas las localidades”, señaló.

La legisladora presentó proyectos para modificar el esquema de aportes y propuso la creación de una comisión bicameral para analizar transparencia y administración de fondos. También planteó que el sistema requiere mayor control y discusión legislativa.

Rutas y obras públicas

Otro punto abordado fue el estado de las rutas provinciales. Afirmó que la infraestructura vial presenta un deterioro significativo por falta de inversión sostenida. Mencionó especialmente la ruta 85 y corredores de la sexta sección electoral.

“Las rutas están en un estado bastante precario”, sostuvo, y advirtió sobre riesgos en la seguridad vial. También señaló problemas de demarcación y mantenimiento de banquinas, lo que incrementa la peligrosidad del tránsito.

Agenda política y territorio

La diputada explicó que divide su tiempo entre la actividad legislativa en La Plata y el trabajo territorial en la región. Indicó que mantiene contacto con instituciones locales y que su objetivo es fortalecer el vínculo con la comunidad.

“La gente no perdona la quietud”, afirmó al referirse a la responsabilidad de los representantes políticos. Además, destacó el rol de las instituciones intermedias como sostén de la vida comunitaria y remarcó la necesidad de acompañarlas en un contexto económico adverso.

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06-05-26