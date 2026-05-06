Un repaso random por nuestro archivo / 15 de septiembre de 2008: 23 nuevas luminarias para El Perdido

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

El intendente municipal Fabián Zorzano puso en servicio 23 nuevas luminarias a vapor de sodio en la avenida Raúl Loydi de El Perdido.

Acompañado por vecinos, autoridades de la Cooperativa Eléctrica y funcionarios, el jefe comunal expresó que estas obras ayudan a mejorar no solo la estética de este tipo de poblaciones, sino también permiten optimizar la seguridad de los peatones y los automovilistas.

“Las columnas de hierro, al igual que las construidas para Oriente, el desmalezador hidráulico para la misma ciudad y el carro regador para Marisol, fueron realizadas en talleres metalúrgicos de Coronel Dorrego, siendo una prioridad para este gobierno emplear mano de obra del distrito cuando sea factible”, agregó.

Posteriormente, el intendente agradeció a las autoridades y al personal de la Cooperativa Eléctrica la colaboración prestada, que posibilitó la concreción de la obra, y recordó que las luminarias retiradas se recuperarán y para ser reubicadas en otros lugares de El Perdido que lo necesiten.

Más tarde, junto a funcionarios y consejeros de la entidad cooperativa local, se trasladaron a la sede de ésta, para continuar analizando el avance en las gestiones para concretar la obra de gas.

En este sentido, fuentes comunales confirmaron que el jefe de Auditoría e Inspección de Obras de Buenos Aires Gas Sociedad Anónima (BAGSA), ingeniero Miguel De Luca, visitó recientemente esta población y Oriente para verificar los terrenos y espacios que serán destinados al estibaje de los materiales que se utilizarán en las obras de gas en ambas localidades, donde iría la planta de almacenamiento del fluido.

El profesional informó que se estima para mediados del mes de octubre el arribo de elementos e insumos para la realización de los trabajos. (06-05-26).