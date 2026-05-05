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Tragedia cerca de Suárez: murió un camionero de Oriente

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FOTO DIARIO EL ORDEN

Un camionero bahiense murió este martes tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 85, en cercanías de Coronel Suárez. La víctima fue identificada como Rubén Vidaurreta, de 77 años, oriundo de Oriente.

El siniestro ocurrió alrededor del mediodía, a unos dos kilómetros del acceso a Pueblo Santa María, en dirección hacia San Eloy, en la zona del puente Crocci. Por causas que todavía se tratan de establecer, el camión que conducía Vidaurreta volcó y quedó atravesado sobre la cinta asfáltica junto con parte de su carga.

Producto del fuerte impacto, el transportista falleció en el lugar. En un primer momento, fuentes policiales citadas por La Brújula 24 habían confirmado que la víctima era bahiense, aunque su identidad aún no había sido difundida oficialmente.

Tras las tareas de rescate y peritaje, se confirmó que se trataba de Vidaurreta. Según se informó, el cuerpo quedó atrapado debajo de la cabina, por lo que debieron intervenir dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez, que trabajaron junto al personal policial.

El transporte obstruye la totalidad de la calzada, por lo que el tránsito permanece completamente interrumpido en ese tramo de la Ruta 85. Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y utilizar caminos alternativos.

En el lugar trabajan efectivos policiales, bomberos y peritos, que llevan adelante las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La remoción del vehículo y el despeje de la ruta podrían extenderse durante las próximas horas, hasta que la circulación pueda ser rehabilitada de manera segura. (Con información de Radio Reflejos y La Brújula 24). (05-05-26).

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Un Comentario.

  1. El fallecido es Rubén Omar Vidaurreta, Nacido el 24 de diciembre del año 1959, en Oriente.
    Compañero de Escuelas primaria 9 y 8, Egresado en el año 77, del colegio Ceferino Namuncura.
    Toda la niñez y juventud compartida.
    Que en paz descanses , querido Pichirica.
    Condolencias a sus hijos, esposa ,Hermanos, familiares y amigos.

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