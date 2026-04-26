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Volcó un camión cerealero cerca del Dique Paso de las Piedras

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Un camión cerealero volcó el sábado por la noche sobre la Ruta 51, en el tramo comprendido entre la bajada del Dique Paso de las Piedras y el sector conocido como los “Siete Puentes”, lo que generó un corte total de la circulación.

Según informó el portal Radio Reflejos, el hecho se registró minutos antes de las 23, cuando por causas que aún se investigan el vehículo perdió el control y terminó volcando sobre la calzada.

A raíz del impacto, parte del camión quedó atravesado en la ruta y el cargamento se desparramó sobre el asfalto, lo que obligó a interrumpir el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Pese a la magnitud del vuelco, el conductor del rodado no sufrió heridas, según indicaron los servidores públicos.

En el operativo intervinieron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cabildo, Saldungaray y Coronel Pringles, quienes trabajaron para despejar la ruta y normalizar la circulación. (La Brújula y Radio Reflejos). (26-04-26).

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