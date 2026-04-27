Un repaso random por nuestro archivo / 22 de mayo de 2013: los vecinos reclamaban más reductores de velocidad

Así lo informó textualmente LA DORREGO:

A raíz del reiterado pedido efectuado por varios vecinos para regular la velocidad de los automóviles en varias esquinas peligrosas, el Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a instalar un sistema de reductor físico de velocidad en aquellos cruces de la ciudad cabecera que por su transitabilidad sean considerados peligrosos.

Además, el cuerpo legislativo facultó al municipio a rever la instalación de los reductores instalados, según las variaciones en el tránsito y situaciones técnicas.

“El pedido más acentuado radica en las calles San Martín y Urdapilleta, donde se han producido reiterados accidentes; generalmente, los incidentes son producto de las altas velocidades que desarrollan los vehículos en ciertos puntos de la ciudad”, explicó el concejal Ramiro Zarzoso (UCR).

Dijo que la Ley Provincial Nº 12. 582 establece la posibilidad de ejecutar un sistema de reductores en los cruces peligrosos que no cuenten con semáforos y admitió que era necesario llevar a cabo en la localidad la implementación de la reglamentación contenida en dicha normativa.

“En sus artículos, la ley describe el tipo de sistema de reductor y prohíbe los lomos de burros, como también establece las características físicas que deben llevar este tipo de reductores, además de indicar la distancia de los reductores y otras disposiciones”, aclaró.

“Con la aprobación de esta ordenanza, estamos brindando una respuesta a los vecinos que en gran cantidad han acercado al cuerpo sus inquietudes sobre este tema”, dijo Zarzoso.

Por su parte, Gabriel Madariaga (FORD) recordó que –desde el año pasado- en el CD hay dos expedientes con resoluciones enviadas al DE relacionadas con esta cuestión, y cuestionó la “lentitud” de la Dirección de Obras Públicas de la comuna para responder a la inquietud.

Tras ratificar los hechos narrados por Madariaga, el concejal Raúl Reyes (UCR) dijo que más allá de las acciones preventivas que se puedan tomar, si los automovilistas acataran las normas de tránsito, como respetar la velocidad máxima permitida o la utilización de las luces reglamentarias, entre otras, se reducirían considerablemente los accidentes y lesionados.

“A los Estados municipal, provincial y nacional les cuesta muchísimo dinero los accidentes que se producen, porque hay que acudir con ambulancias, personal capacitado, médicos con enfermeros y, en algunos casos, internaciones por tiempo prolongado”, señaló Reyes.

Llamado de atención

“Debo manifestar que esta ordenanza que hemos redactado es un llamado de atención al municipio porque lo hemos instado a que actuara con respecto al tránsito. Creo que Ejecutivo tiene que tomar atención a esta advertencia y poner mayor énfasis”, cuestionó la edil Alicia Jalle (FPV – PJ).

“Coincido en que nada alcanza en materia de tránsito y en que la responsabilidad pasa por los automovilistas, pero nosotros autorizando (al DE) a hacer porque faltan cosas”, completó. (27-04-26).