Suspenden las clases presenciales en Monte Hermoso durante los turnos tarde y noche por alerta naranja

La Jefatura Distrital de Educación de Monte Hermoso informó la suspensión de las actividades presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades durante los turnos tarde y noche, debido al alerta meteorológico nivel naranja vigente para este miércoles en la región.

Según se indicó oficialmente, la decisión fue adoptada a partir del aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones realizadas por Defensa Civil y la secretaría de seguridad local.

El comunicado señala que la medida busca “garantizar la seguridad y el cuidado de los alumnos, personal docente, no docente y las familias” frente a los fenómenos meteorológicos previstos para las próximas horas.

Además, se solicitó a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales y de las vías de comunicación de cada institución para conocer posibles actualizaciones respecto al desarrollo de las actividades en las próximas jornadas. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso).(06-05-26).