Fin de ciclo: Leo Onorato dejó de ser el DT de Progreso
La Subcomisión de Fútbol de Progreso decidió dar marcha atrás con el proyecto futbolístico de Leandro Onorato. Junto al ahora ex DT verdinegro, también deja su cargo el preparador físico, Rúben “Pity” Bilbao.
Progreso cayó como local el domingo ante Alumni y, tras siete fechas, se ubica fuera de los puestos de clasificación.
Leandro Onorato había iniciado en enero de este año su segundo ciclo como director técnico del Verdinegro. En su etapa anterior (2022-2023), “Leo” dirigió durante casi dos años, alcanzando las semifinales del Torneo Oficial 2022 y logrando una estabilidad poco habitual en El Perdido.
¿Por qué llama la atención su salida? Porque, desde hace una década (y también en años previos), el banco de Progreso atraviesa una rotación constante: se registraron ¡18 ciclos técnicos en 10 años!, lo que promedia casi dos entrenadores por temporada. Sin embargo, no fueron 18 personas distintas, sino 13, ya que varios nombres se repitieron en diferentes etapas, reforzando la tendencia del club a recurrir a viejos conocidos. (Fuente y foto Bola 8). (06-05-26).