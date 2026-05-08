Se viene una nueva edición del Concurso de Pesca Embarcada en Laguna Sauce Grande

La Laguna Sauce Grande volverá a ser escenario de uno de los eventos de pesca deportiva más convocantes de la región con la realización de la séptima edición del Concurso de Pesca Embarcada, programado para el domingo 14 de junio.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad “al pejerrey de mayor peso” y contará con premios en órdenes de compra para los cinco primeros puestos, además de un sorteo especial entre todos los participantes.

La apertura del predio está prevista para las 7, mientras que el inicio del concurso será a las 10.

En cuanto a los premios, el ganador obtendrá una orden de compra de $7.000.000; el segundo puesto recibirá $3.000.000 y el tercero $2.000.000. También habrá premios de $1.000.000 para el cuarto y quinto lugar.

Además, entre todos los pescadores inscriptos se sorteará una orden de compra adicional de $1.000.000.

El valor de la inscripción fue fijado en $100.000 por persona e incluye desayuno de recepción y almuerzo durante la jornada.

Desde la organización remarcaron que los cupos serán limitados, por lo que recomendaron asegurar el lugar con anticipación para participar de una jornada que combina pesca deportiva, naturaleza y encuentro entre aficionados de distintos puntos de la región.

La última edición del certamen había tenido una importante convocatoria de embarcaciones en la laguna local. En aquella oportunidad, el montehermoseño Lisandro Kappes se quedó con el primer puesto gracias a una pieza de 620 gramos. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (08-05-26).