“El escenario es inviable”: fuerte reclamo en el Hospital Penna por la falta de anestesiólogos

Los Servicios Quirúrgicos del Hospital Interzonal Dr. José Penna manifestaron su “enorme preocupación e inquietud” por la crítica situación que atraviesa el área, producto de la falta de anestesiólogos, lo que está generando una fuerte restricción en la capacidad operativa del establecimiento y un impacto directo en la atención de los pacientes. Lo hicieron a través de una carta que fue enviada a la dirección del nosocomio, con copia al Colegio Médico y a la Región Sanitaria I.

El conflicto, según detallaron en el texto, se arrastra desde principios de este año tras el convenio firmado entre la Sociedad de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Bahía Blanca (SAARBB) y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese acuerdo, indicaron, se redujo significativamente la disponibilidad de profesionales, lo que derivó en serias dificultades para acceder a turnos quirúrgicos.

Actualmente, el hospital tiene en funcionamiento apenas dos quirófanos —más uno destinado a emergencias— cuando la demanda habitual requiere entre cuatro y cinco salas operativas diarias para responder de manera adecuada a las necesidades de la población. La situación resulta aún más crítica si se tiene en cuenta que el Penna cuenta con una infraestructura de ocho quirófanos centrales, de los cuales seis están completamente equipados con tecnología de última generación, además de otras áreas específicas para cirugías de menor complejidad.

Desde los servicios quirúrgicos aclararon que los anestesiólogos no están incumpliendo sus tareas, sino que cumplen con lo establecido en el contrato vigente, aunque remarcaron que el número actual resulta insuficiente para sostener el ritmo de trabajo.

El documento advierte que el contexto actual “restringe en gran medida el acceso al derecho pleno a la salud” y genera consecuencias concretas como la postergación indefinida de cirugías programadas, la demora en intervenciones que requieren resolución inmediata, la suspensión de procedimientos diagnósticos y un aumento sostenido de las listas de espera.

Además, señalaron que la problemática impacta de manera transversal en todo el hospital, afectando la dinámica de áreas clave como guardia, consultorios y salas de internación, así como también la relación con pacientes y familiares. A esto se suma un deterioro en la formación de médicos residentes, al no poder garantizar un entorno adecuado para su capacitación.

En la carta también se subraya que tanto los equipos médicos como los pacientes se ven “rehenes” de una situación ajena a su responsabilidad, y advierte que, de no encontrarse una solución en el corto plazo, podrían verse obligados a implementar cambios en la admisión de pacientes, en la atención en consultorios externos y en el sistema de derivaciones.

Finalmente, los profesionales exigieron a la Dirección del hospital que gestione con urgencia ante las autoridades correspondientes una solución “inmediata y coherente” que permita destrabar el conflicto y normalizar el funcionamiento del sistema quirúrgico. La situación ya fue puesta en conocimiento del Colegio de Médicos (Distrito X) y de la Región Sanitaria I. (Canal 7 de Bahía Blanca). (07-05-26).