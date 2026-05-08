Política

La UCR bonaerense acordó una lista única y Balbín presidirá el Comité Provincia

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La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense logró cerrar una lista de unidad horas antes del vencimiento del plazo para presentar candidaturas. De este modo, el exdiputado provincial Emiliano Balbín será el nuevo presidente del Comité Provincia. El entendimiento se alcanzó tras negociaciones contrarreloj entre el sector referenciado en Maximiliano Abad, Evolución y el espacio que responde a Miguel Fernández.

Según lo acordado, el sector de Fernández ocupará la vicepresidencia primera con Pablo Zubiaurre, además de seis vocales y 20 convencionales nacionales. La dorreguense Alejandra LordÉn asumirá como delegada al Comité Nacional.

Hasta último momento persistía la posibilidad de una confrontación en las urnas. La definición puso fin a semanas de tensión marcadas por diferencias sobre el cronograma electoral y la conducción partidaria. La elección interna estaba prevista para el 7 de junio, pero, finalmente, fue desactivada.

Con este esquema, el radicalismo bonaerense evitó un nuevo proceso interno y buscó enviar una señal de ordenamiento político tras meses de disputas y reacomodamientos dentro del partido. (InfomiBA). (09-05-26).

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