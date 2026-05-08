Política

Walter Lagos es el nuevo presidente de la UCR local

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Walter Lagos es el nuevo presidente del comité Alvaro Ricardo Fuertes. El ex director de Cultura y ex delegado municipal en El Perdido encabezó la única lista para la renovación de autoridades partidarias.

María José Roa es la nueva vicepresidenta, Luciano Polinezi secretario y Diana Barabucci tesorera.

En cuanto a los vocales titulares, fueron designados Bernardo Blazquez, Marta Muriarte, Sergio Tejada, Roxana Suso, Fernando Rodríguez, Macarena Di Marco, Santiago Fritz y Luciana Álvarez.

Por su parte, los vocales suplentes serán Ezequiel Belloni, Sandra Botta, Franco Polinezi, Silvia Palacio, Marcelo Berrios y Johana Estebanez.

Además, la asamblea definió a los convencionales provinciales, cargos que estarán representados por Mariano Gutiérrez y Delia Roche.

Entre otros, estuvieron presentes durante la presentación el actual intendente Juan Chalde y sus antecesores Fabián Zorzano y Raúl Reyes. (Foto gentileza Silvio Canavesi). (08-05-26).

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