Reclamo por la deuda de IOMA con el municipio dorreguense

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto resolución impulsado por el bloque de la UCR para manifestar preocupación por la deuda que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) mantiene con el municipio por prestaciones realizadas a sus afiliados en el hospital local. La iniciativa expuso la situación financiera que afecta al sistema de salud público y generó un debate con posturas coincidentes en el diagnóstico, aunque con diferencias en la interpretación de las causas.

El proyecto señala que una parte significativa de las atenciones que se realizan en el Hospital Municipal corresponde a afiliados de IOMA, lo que implica una obligación de pago por parte de la Provincia de Buenos Aires. También advierte que la mora sostenida derivó en una deuda superior a los 30 millones de pesos, considerada de alto impacto para las arcas municipales. En ese marco, se solicita la inmediata regularización de los pagos y se dispone el envío de la resolución a autoridades provinciales y del organismo.

La concejala del oficialismo Romina Rozas expresó que la iniciativa busca visibilizar una problemática que afecta tanto a los efectores públicos como a los prestadores privados. Señaló que el municipio garantiza la atención sanitaria, aunque advirtió sobre la sobrecarga del sistema. También remarcó que el objetivo no se limita al cobro de la deuda, sino que apunta a mejorar el funcionamiento general de la obra social en beneficio de los afiliados.

Por su parte, el concejal Gustavo Brusa (Unión por la Patria) adelantó el acompañamiento de su bloque y sostuvo que la crisis de IOMA no responde a un hecho aislado. Indicó que el problema se arrastra desde hace años y se profundizó por la acumulación de deuda y la falta de actualización de los valores de las prestaciones. Consideró necesario revisar el modelo de gestión y planteó la necesidad de respuestas concretas para afiliados y prestadores.

Mercedes Gagna, compañera de bancada de Brusa, confirmó el apoyo al proyecto, aunque planteó una mirada diferente sobre el origen del conflicto. Afirmó que la crisis del sistema de salud y de IOMA se vincula con un contexto económico más amplio. Señaló que la Provincia enfrenta dificultades financieras debido a deudas del Gobierno nacional y a la caída de la recaudación. En ese sentido, sostuvo que el Estado provincial continúa afrontando obligaciones, pese a las limitaciones de recursos, y expresó confianza en que la deuda será saldada.

Luego, Gagna cuestionó la coherencia política del bloque impulsor al comparar la iniciativa con posturas adoptadas en sesiones anteriores. La concejala Rosas respondió que cada edil tiene la facultad de acompañar o rechazar proyectos según su análisis y defendió la presentación como una herramienta para visibilizar la situación.

Posteriormente, la concejala Rosana Cabarcos (La Libertad Avanza) puso el foco en las prioridades del gasto público provincial. Señaló que una parte de los recursos destinados a pauta publicitaria podría haberse utilizado para atender otras necesidades, entre ellas las vinculadas al sistema de salud.

El debate reflejó coincidencias en torno a la gravedad de la situación que atraviesa IOMA y su impacto en nuestro distrito, aunque dejó en evidencia diferencias políticas sobre las responsabilidades y las posibles soluciones.

Finalmente, el proyecto logró el respaldo de los tres bloques. (05-05-26).