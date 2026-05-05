Superar un semáforo en rojo en la provincia de Buenos Aires costará hasta $2,2 millones

El valor de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentará 16,8% durante mayo y junio. La suba se aplicará tras la actualización del precio de la nafta Premium, que es la referencia que utiliza el gobierno bonaerense para calcular la unidad fija (UF). Con el nuevo esquema, cada UF pasó de $1.896 a $2.215 para el próximo bimestre, según lo estableció la Provincia a través de una resolución oficial.

Se trata del tercer ajuste en lo que va de 2026. Las multas ya habían subido 5,6% en el inicio del año y 4,9% en el bimestre marzo-abril. Durante 2025, el incremento acumulado rondó el 29,2% y desde que comenzó la guerra en Medio Oriente la suba fue del 23%. El mecanismo de actualización toma como parámetro el valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata.

Con los nuevos montos, las infracciones más graves tendrán valores significativos. El exceso de velocidad se sancionará con multas de entre $332.250 y $2.215.000. Pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, girar a la izquierda en zonas prohibidas, conducir alcoholizado, manejar sin habilitación, sin VTV o sin seguro tendrá un piso de $664.500 y un techo de $2.215.000. Negarse a realizar el test de alcoholemia será una de las faltas más caras: entre $1.107.500 y $2.658.000.

Las infracciones consideradas leves también tendrán subas. No usar casco en moto o cinturón de seguridad en el auto, mal estacionamiento, circular sin documentación, sin comprobante de seguro o con exceso de ocupantes costará entre $110.750 y $221.500. Todos los valores se calculan en base a unidades fijas, que van desde las 50 UF hasta las 1.200 UF según la gravedad de la falta cometida.

El esquema de actualización automática ata el valor de las multas al precio del combustible. Por eso, cada vez que aumenta la nafta Premium en la estación de referencia, sube también el costo de las infracciones en territorio bonaerense. Con este último ajuste del 16,8%, la Provincia busca mantener actualizados los montos frente a la inflación y al encarecimiento de los combustibles. (05-05-26).