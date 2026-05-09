“No recordamos un temporal de esta magnitud”, dijo el secretario de Seguridad de Monte Hermoso

La sudestada que afectó a la costa bonaerense provocó importantes destrozos en Monte Hermoso, donde el fuerte oleaje y los vientos persistentes del sur dañaron paradores, pasarelas, puestos de guardavidas y distintos sectores de la costanera. Así lo confirmó el secretario de Seguridad del municipio, Fernando Vera, quien aseguró que vecinos históricos de la ciudad “no recuerdan un temporal de esta magnitud”.

En diálogo con el programa “Gente de Palabra” de La Brújula 24, el funcionario explicó que el momento más crítico se registró durante la noche, coincidiendo con la pleamar. “Anoche, sobre las 21, ya veíamos un aumento significativo del nivel del mar. Los fuertes vientos provocaron daños gravísimos sobre los paradores, las pasarelas y toda la costanera”, señaló.

Según detalló, el agua ingresó entre 100 y 150 metros en las zonas más bajas y arrastró estructuras completas, además de postes de luz, cámaras de seguridad y distintos materiales. “La costanera quedó destrozada”, resumió.

Vera indicó que durante la madrugada recorrieron las zonas afectadas junto al intendente y otras autoridades municipales, mientras se desplegaban operativos preventivos con personal de Protección Civil, Bomberos, Policía, guardavidas y distintas áreas comunales. También se decidió cortar el suministro eléctrico en sectores de la costanera para evitar riesgos.

“Afortunadamente no tuvimos evacuados ni situaciones con personas heridas. Estamos hablando únicamente de daños materiales, aunque son muy importantes”, sostuvo.

Entre los sectores más comprometidos mencionó la zona de Traful Bis, donde el agua “ingresaba como si fuera un río”, además del área de la peatonal y la rambla, donde incluso el mar levantó parte del asfalto. También se cortó la circulación en el camino hacia el Sauce, pasando el Faro, debido a daños estructurales y riesgo de derrumbe.

El funcionario agregó que algunos vecinos de Villa Faro y Villa Caballero decidieron retirarse de sus viviendas de manera preventiva, mientras que otros permanecieron en sus casas con asistencia y monitoreo permanente de los equipos de emergencia.

“Lo hablábamos con gente que vive de toda la vida en Monte Hermoso y no recordaban algo así. Ha habido tormentas y sudestadas, pero no con esta fuerza ni con tantos daños”, afirmó Vera.

Durante la mañana, el descenso del nivel del mar permitió comenzar con una primera evaluación de daños, aunque el viento continuaba afectando la zona. “Hay paradores con destrucción total. Algunas estructuras directamente ya no están más”, concluyó.

Punta Alta: evacuados en Villa del Mar y daños en Pehuen Co

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, informó que el municipio mantenía un monitoreo constante de la situación en distintos sectores del distrito afectados por el temporal.

“Estamos en Villa del Mar, en constante monitoreo de la situación. Hemos tenido algunas situaciones evacuadas acá en esta localidad, trabajando también en Pehuen Co”, expresó el jefe comunal en un mensaje difundido durante la noche.

Además, agradeció el trabajo conjunto de Policía, Defensa Civil, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y personal de la Armada Argentina.

Según pudo saber la redacción de La Brújula 24, en Villa del Mar había 11 personas evacuadas, mientras que en Pehuen Co se registraron daños materiales. En tanto, en Puerto Rosales la situación se mantenía normal. (Fuente La Brújula 24 – Foto Damián Danieli). (09-05-26).