Volcó un camión con bebidas en la ruta 51

Un camión que transportaba bebidas despistó y volcó en la medianoche en la ruta 51. El siniestro vial se registró a la altura del km 680, por causas que se están investigando.

Por la gran cantidad de carga que quedó sobre la cinta asfáltica se debió interrumpir el tránsito vehicular y desplegar un amplio operativo con bomberos de Saldungaray y Cabildo, además de personal policial de Coronel Pringles.

Los vidrios, envases y cajones habían quedado esparcidos en la ruta y la banquina.

Según informó el diario El Orden de Pringles, ninguna persona sufrió heridas. (09-05-26).