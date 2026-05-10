Modificaron la ordenanza sobre circulación de camiones en El Perdido

El gobierno municipal envió oportunamente un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para modificar el artículo primero de la ordenanza 4.802/26, vinculada a la circulación de camiones y vehículos de transporte pesado en el ejido urbano de la localidad de El Perdido.

La nota lleva la firma del intendente municipal Juan Carlos Chalde.

En los fundamentos se indicó la necesidad de modificar la normativa al considerar que el cambio se establece en el artículo primero, donde se prohíbe la circulación de camiones con o sin acoplado de transporte pesado en el ejido urbano de la localidad de El Perdido.

El texto también señaló que la modificación “pone en igualdad de condiciones lo reglamentado en la ciudad cabecera y la localidad de Oriente”.

El proyecto establece: “Modifíquese el artículo primero de la ordenanza 4802/26, que quedará redactado de la siguiente manera: Prohíbase la circulación de camiones con acoplado y de vehículo de transporte pesado dentro del ejido urbano de la localidad de El Perdido, por arterias distintas a las expresamente autorizadas en la ordenanza número 3150/11”.

De esta manera, el cambio elimina la prohibición general para todos los camiones y establece que determinados vehículos podrán circular únicamente por las calles autorizadas. Además, el nuevo texto deja de incluir a los camiones sin acoplado dentro de la restricción general prevista en la normativa actual. (10-05-26).