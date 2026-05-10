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Exhiben los listados de inscriptos para las 8 viviendas que construye el municipio

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La Municipalidad informó que se encuentran en exhibición, en el ingreso al Palacio Comunal, desde este viernes 8 y hasta el 15 de mayo inclusive, los listados de inscriptos para acceder a viviendas. En este caso, se trata de las 8 unidades habitacionales construidas mediante el programa FOMUVI con fondos propios.

También se encuentra abierto el Registro de Oposición. Las presentaciones podrán realizarse por escrito a través de Mesa de Entradas del municipio, debidamente fundadas, firmadas y constituyendo domicilio especial a tales efectos.

Los listados de inscriptos son los siguientes:

Listado Inscriptos Cupo Discapacidad – FOMUVI 2026.-

Nº Orden Nº Solicitud Solicitante

001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina

002 41290 ADASME, Fatima Natalin

003 68486 AMARO, Sergio Oscar

004 39728 BERNAL, Karina Verónica

005 68629 BILBAO, Maria del Mar

006 40491 CASALLA, Andrea Margarita

007 41759 ESTRADA, Victoria Giselle

008 68557 FALCO, Maria Gabriela

009 39464 GALLARDO , Silvia Veronica

010 68517 GUEVARA, Monica Patricia

011 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban

012 40765 MACAYA, Carina Elisabet

014 68402 MADERA, Daniela Beatriz

015 41338 MAGINI, Sabrina Daniela

016 68493 MENNA, Valeria Anabela

017 40258 OEHRLI, Alexander Joel

018 41758 SANTOS, Morena Beatriz

019 68614 TEAR, Nancy Gabriela

020 68582 VERA, Jorge Martin

021 40230 VERGARA, Monica Noemi

022 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico

Listado Inscriptos para 8 Viviendas – FOMUVI 2026.-

Nº Orden Nº Solicitud Solicitante

001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina

002 40820 ACUÑA, Cintia Edith

003 41290 ADASME, Fatima Natalin

004 68547 AGATIELLO, Federico Nicolas

005 68584 ALBERDI, Leonela Milagros

006 41123 ALDERETE, Nerina Ayelen

007 40497 ALVAREZ, Agostina del Rosario

008 68475 ALVAREZ, Ana Maria

009 68486 AMARO, Sergio Oscar

010 68590 AMESTOY, Barbara Estefania

011 40223 ANDRADE, Vilma Alejandra

012 68580 ANDRADE, Vanesa Yanel

013 39451 ARISTA, Cesar David

014 40240 ARISTA, Jose Martin

015 39425 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad

016 39433 ASAD, Yasmin

017 41686 AVALOS, Soledad de las Nieves

018 68572 BALDESSARI, Walter Julio

019 68545 BALESTRA, Cristian Emmanuel

020 41437 BALIÑO, Jose Antonio

021 40798 BALLESTER, Aldana Yanel

022 41739 BANEGAS, Flavia Natalia

023 39440 BANEGAS, Gladys Ester

024 40760 BASUALDO, Laura Anahi

025 68523 BENAVENTE, Lisandro

026 41342 BERNAL , Estefania Solange

027 39728 BERNAL, Karina Verónica

028 40298 BERNAT, Gonzalo

029 41350 BIGOT, Nicolas Roberto

030 68626 BILBAO, Luz Fiorella

031 68629 BILBAO, Maria del Mar

032 39696 BOCANEGRA, Haydee Angelica

033 68367 BONINI, Elba Beatriz

034 68422 BORDI, Delia Rosalia

035 40883 BRITEZ, Walter Alejandro

036 68625 BULLON, Dario Alejandro

037 68579 BURTON, Mariana

038 41396 CABELLO, Daniel Oscar

039 40785 CABERO, Silvina Ester

040 68624 CAMARGO, Gabriel Enrique

041 41721 CANEL, Cristian Alexis

042 68494 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias

043 41077 CARABAJAL, Natalia Gabriela

044 39988 CARRA, Noelia Denisse

045 40491 CASALLA, Andrea Margarita

046 40490 CASTAÑO, Carlos Enrique

047 40509 CASTAÑO, Maria Celeste

048 40783 CENCI, Barbara

049 40774 CINALLI, Valeria

050 41354 COLLADO, Celeste del Mar

051 68550 COLON, Gastón Federico

052 68405 COLON, Maria Etelvina

053 41398 COLTURI, Micaela

054 41729 CONCA, Jennifer Marlene

055 40227 CONCA, Juan Manuel

056 39434 CONCA, Sara Ines

057 41700 CONTRERAS, Agustina Ayelen

058 41727 CORREA, Micaela Magali

059 68603 CREDEDIO, Jonathan Fabian

060 39982 CREGO, Ana Ines

061 68478 CRESPO, Hugo Rodolfo

062 41090 D’AGOSTINO, Veronica Valeria

063 68489 DABLE, Camila Mailén

064 41120 DE LA LOSA, Joaquin

065 39711 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel

066 41062 DEGOLLADA, Maria Fabiana

067 40499 DESCHAMPS, Maria Belen

068 40498 DESCHAMPS, Maria Luz

069 68471 DI CROCE, Florencia

070 41319 DI CROCE, Sebastian Enrique

071 39431 DI LELLA, Andrea Leticia

072 39979 DI MARCO, Antonella

073 40238 DIAZ, Sara Miriam

074 39452 DIB, Paola Natalia

075 68443 DUMRAUF, Silvina Vanesa

076 39702 DURAN, Miguel Angel

077 68511 ECHETO, Cristian Ezequiel

078 39456 ECHETO, Esteban

079 40140 ECHETO, Kevin Ignacio

080 68477 ECHETO, Victor Hugo

081 41690 ECHEVERRIA, Carina Lorena

082 40134 ERFURT, Maira Ayelén

083 41414 ESCOBAR, Flavia Natalia

084 68522 ESCOBAR, Maria Jose

085 41552 ESPERANZA, Victoria

086 41759 ESTRADA, Victoria Giselle

087 68585 ETZEL, Juliana Abril

088 68518 EZCURRA, Cynthia

089 68557 FALCO, Maria Gabriela

090 68401 FARIAS, Daniela Marilu

091 40939 FAVRE, Valentin

092 40246 FERNANDEZ, Daiana Paola

093 40754 FERNANDEZ, Franco

094 40800 FERNANDEZ, Nadia Soledad

095 41397 FERREYRA, Natalia Soledad

096 41387 FISCHER, Melany Elizabeth

097 41347 FLORES, Claudia Ester

098 40248 FLORES, Roxana Vanesa

099 40598 FLORES, Sergio Miguel

100 68441 FRANDSEN, Maria Ines

101 41339 FUERTES, Sigifredo

102 39464 GALLARDO , Silvia Veronica

103 68630 GALLUCCI, Eliana

104 40153 GARCIA, Lis Ivana

105 40476 GARCIA, Rocio Berenice

106 68508 GENAISIR, Juan Pablo

107 41427 GENTILE, Jesica Maria Noel

108 39983 GENTILE, Valeria Aneley

109 68554 GIMENEZ, Yanina Anahi

110 68581 GONZALEZ, Cintia Elizabeth

111 68544 GONZALEZ, Fermin

112 40816 GONZALEZ, German Fernando

113 40809 GONZALEZ, Lucrecia Anabel

114 41723 GONZALEZ, Sergio Andres

115 68368 GONZALEZ, Valeria Soledad

116 68517 GUEVARA, Monica Patricia

117 40244 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth

118 68578 GURI, Lucrecia Estefania

119 41359 HAAG, Antonelia Natalin

120 68476 HARDOY VIDAURRETA, Sara

121 41365 HARDOY, Amparo

122 68446 HERNANDEZ, Maria Elena

123 68473 IBARRA TEAR, Martina

124 68628 IBARRA, Graciela Inés

125 68442 IBARRA, Marta Mabel

126 41710 IBARRA, Martina Soledad

127 41410 IRAULA, Lucia Liliana

128 68551 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela

129 41081 IRRAZABAL, Maria Belen

130 39881 IRUSTA, Sofia Ayelen

131 40770 IZZI, Matias German

132 68365 KESSLER, Maria Celeste

133 40812 LA GRUTA, Luis Alfredo

134 39985 LA GRUTA, Paola Beatriz

135 41751 LABARONNIE, Nestor Fabian

136 41713 LAMBRECHT, Natasha Katherine

137 68632 LAZARTE, Antonella Daiana

138 40759 LERA, Jessica Natalia

139 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban

140 68490 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin

141 41424 LLORET, Walter Santiago

142 41132 LOMBARDELLI, Franco

143 40781 LOMBARDELLI, Juan Carlos

144 68445 LOPEZ, Nadia Ivana

145 68588 LOPEZ, Ricardo Daniel

146 40765 MACAYA, Carina Elisabet

147 39693 MACLEN, Melina

148 68524 MADERA, Antonella

149 68402 MADERA, Daniela Beatriz

150 41066 MADRID, Mayra Soledad

151 41338 MAGINI, Sabrina Daniela

152 68398 MAIDANA, Juan Carlos

153 41351 MAININI, Paula Ayelén

154 41080 MAIQUES, Johanna Daiana

155 41087 MAJLUF, Abigail Zaida

156 40799 MAJLUF, Agostina

157 41768 MANGIONI, Mariana Iris

158 40801 MANGIONI, Romina Soledad

159 40469 MARAZITA, Jose Francisco

160 39426 MARCHANE, Karen Heloisa

161 68512 MARCONI, Maria del Mar

162 40239 MARCONI, Natalin

163 41353 MARILEO, Pablo Francisco

164 68510 MARTINEZ, Lucrecia

165 39395 MARTINEZ, Rafael Esteban

166 39725 MASCIALE, Sergio Adrian

167 68438 MENGONI, Natalia Soledad

168 41093 MENNA, Cristian Javier

169 41431 MENNA, Dario Javier

170 39458 MENNA, Leandro

171 68363 MENNA, Marcos Leandro

172 40233 MENNA, Maria Celeste

173 41103 MENNA, Sonia Anabela

174 68493 MENNA, Valeria Anabela

175 40810 MERLO, Agustín Carlos

176 41364 MILLAMAN, Sabrina

177 68397 MILLAN, Jorge Pablo

178 41401 MIRO, Mariana Julieta

179 68421 MOLINA, Azucena Leticia

180 39448 MOLINA, Christian Edgardo

181 39713 MOLINA, Olimpia Ayelen

182 41075 MOLINA, Pedro Bruno

183 41363 MONTERO, Carolina Gisela

184 68634 MORALES, Marcela Adelaida

185 41679 MORENO, Macarena Aldana

186 41383 MOYANO DI MARCO, Gaston

187 41746 MOYANO, Agustina Belen

188 41357 MOYANO, Maria Sol

189 68519 MUÑOZ, Erica Yanel

190 39441 MUÑOZ, Maria Laura

191 41372 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana

192 68638 ÑANCUFIL, Alicia Beatriz

193 40258 OEHRLI, Alexander Joel

194 68485 OJEDA, Maria Cristina

195 39465 ONETTO, Romina Laura

196 68541 OROZCO, Julieta

197 68635 ORTIZ, Cynthia Analia

198 40492 OVIEDO, Aldana

199 41389 PAEZ, Melisa Soledad

200 41388 PAEZ, Nadia Anahi

201 39723 PANTUSO, Aldana Lucia

202 41711 PAVON, Lucila Belen

203 41688 PAVON, Maria Veronica

204 40764 PECIÑA, Juan Abel

205 39457 PEREYRA, Roberto Fabian

206 68616 PEREZ, Alejo Nicolas

207 40186 PEREZ, Gloria Ines

208 68631 PEREZ, Karen Antonela

209 41212 PEREZ, Natalia

210 40472 PEREZ, Zulma Graciela

211 68636 PILLER, Marcelo Eduardo

212 41407 PIQUARD, Rene Alberto

213 40179 POGGIO ARRIBAS, Marianela

214 41425 PONCE, Carla

215 41013 QUINTERO, Maria Isabel

216 40242 QUINZIO, Alejandro Esteban

217 68447 QUIROGA, Veronica Vanesa

218 68372 RACCIATTI, Martin

219 39690 RAMOS, Cecilia Rosa

220 68474 RAMOS, Sandra Susana

221 41416 RIOS, Veronica Cecilia

222 40475 RISSO, Maria de los Angeles

223 41719 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa

224 39716 RODRIGUEZ, Natalia Agustina

225 68488 ROSENBERG, Vladimir

226 41088 ROZAS, Facundo

227 39462 RUEDA, Mirta Cecilia

228 41361 SAENZ, Agustina

229 41692 SAENZ, Fabiana Lorena

230 41115 SALVATIERRA, Tomas Domingo

231 41130 SALVATORI, Kevin Ayrton

232 68373 SALVATORI, Maria del Rosario

233 41418 SANCHEZ, Jessica Angie

234 41758 SANTOS, Morena Beatriz

235 68548 SEGUI, Camila Victoria

236 40047 SEGURADO, Juan Cruz

237 68396 SERRUDO, Jesica Lorena

238 41121 SIMON, Laura Beatriz

239 68520 SOLIS, Gabriela Ines

240 41435 SORIA, Vanesa Paola

241 41438 STADELMANN, Aldana Stefania

242 39427 SUAREZ, Aldana Florencia

243 39726 SUAREZ, Miguel Esteban

244 68470 SUAREZ, Rocio

245 39715 SUSO, Cristian Alessandro

246 41741 TEAR GARCIA, Mariano Ismael

247 41058 TEAR, Mariano Marcelo

248 68614 TEAR, Nancy Gabriela

249 68618 TEJADA, Leonela Soledad

250 40256 TEJADA, Luciano Alejo

251 68515 TEJADA, Ulises Nahuel

252 40226 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila

253 39461 TRUJILLO, Jesica Paola

254 41348 URQUIZU, Yesica Ester

255 40505 USTARROZ, Alan

256 39727 VACA, Alejandro Daniel

257 39436 VALENTINO, Jorgelina Lorena

258 39701 VALLEJO, Laureano Carlos

259 41742 VASCONI, Yanina

260 39459 VEGA, Estefania Aldana

261 68543 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel

262 68582 VERA, Jorge Martin

263 40230 VERGARA, Monica Noemi

264 39704 VIVEROS, Karen Elizabeth

265 40806 YEZZI, Leticia

266 41715 ZAFON, Luisa Noemi

267 68587 ZAZZALI, Mario Hernando

268 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico

Listado Inscriptos para 8 Viviendas – FOMUVI 2026.-

Nº Orden Nº Solicitud Solicitante

001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina

002 40820 ACUÑA, Cintia Edith

003 41290 ADASME, Fatima Natalin

004 68547 AGATIELLO, Federico Nicolas

005 68584 ALBERDI, Leonela Milagros

006 41123 ALDERETE, Nerina Ayelen

007 40497 ALVAREZ, Agostina del Rosario

008 68475 ALVAREZ, Ana Maria

009 68486 AMARO, Sergio Oscar

010 68590 AMESTOY, Barbara Estefania

011 40223 ANDRADE, Vilma Alejandra

012 68580 ANDRADE, Vanesa Yanel

013 39451 ARISTA, Cesar David

014 40240 ARISTA, Jose Martin

015 39425 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad

016 39433 ASAD, Yasmin

017 41686 AVALOS, Soledad de las Nieves

018 68572 BALDESSARI, Walter Julio

019 68545 BALESTRA, Cristian Emmanuel

020 41437 BALIÑO, Jose Antonio

021 40798 BALLESTER, Aldana Yanel

022 41739 BANEGAS, Flavia Natalia

023 39440 BANEGAS, Gladys Ester

024 40760 BASUALDO, Laura Anahi

025 68523 BENAVENTE, Lisandro

026 41342 BERNAL , Estefania Solange

027 39728 BERNAL, Karina Verónica

028 40298 BERNAT, Gonzalo

029 41350 BIGOT, Nicolas Roberto

030 68626 BILBAO, Luz Fiorella

031 68629 BILBAO, Maria del Mar

032 39696 BOCANEGRA, Haydee Angelica

033 68367 BONINI, Elba Beatriz

034 68422 BORDI, Delia Rosalia

035 40883 BRITEZ, Walter Alejandro

036 68625 BULLON, Dario Alejandro

037 68579 BURTON, Mariana

038 41396 CABELLO, Daniel Oscar

039 40785 CABERO, Silvina Ester

040 68624 CAMARGO, Gabriel Enrique

041 41721 CANEL, Cristian Alexis

042 68494 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias

043 41077 CARABAJAL, Natalia Gabriela

044 39988 CARRA, Noelia Denisse

045 40491 CASALLA, Andrea Margarita

046 40490 CASTAÑO, Carlos Enrique

047 40509 CASTAÑO, Maria Celeste

048 40783 CENCI, Barbara

049 40774 CINALLI, Valeria

050 41354 COLLADO, Celeste del Mar

051 68550 COLON, Gastón Federico

052 68405 COLON, Maria Etelvina

053 41398 COLTURI, Micaela

054 41729 CONCA, Jennifer Marlene

055 40227 CONCA, Juan Manuel

056 39434 CONCA, Sara Ines

057 41700 CONTRERAS, Agustina Ayelen

058 41727 CORREA, Micaela Magali

059 68603 CREDEDIO, Jonathan Fabian

060 39982 CREGO, Ana Ines

061 68478 CRESPO, Hugo Rodolfo

062 41090 D’AGOSTINO, Veronica Valeria

063 68489 DABLE, Camila Mailén

064 41120 DE LA LOSA, Joaquin

065 39711 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel

066 41062 DEGOLLADA, Maria Fabiana

067 40499 DESCHAMPS, Maria Belen

068 40498 DESCHAMPS, Maria Luz

069 68471 DI CROCE, Florencia

070 41319 DI CROCE, Sebastian Enrique

071 39431 DI LELLA, Andrea Leticia

072 39979 DI MARCO, Antonella

073 40238 DIAZ, Sara Miriam

074 39452 DIB, Paola Natalia

075 68443 DUMRAUF, Silvina Vanesa

076 39702 DURAN, Miguel Angel

077 68511 ECHETO, Cristian Ezequiel

078 39456 ECHETO, Esteban

079 40140 ECHETO, Kevin Ignacio

080 68477 ECHETO, Victor Hugo

081 41690 ECHEVERRIA, Carina Lorena

082 40134 ERFURT, Maira Ayelén

083 41414 ESCOBAR, Flavia Natalia

084 68522 ESCOBAR, Maria Jose

085 41552 ESPERANZA, Victoria

086 41759 ESTRADA, Victoria Giselle

087 68585 ETZEL, Juliana Abril

088 68518 EZCURRA, Cynthia

089 68557 FALCO, Maria Gabriela

090 68401 FARIAS, Daniela Marilu

091 40939 FAVRE, Valentin

092 40246 FERNANDEZ, Daiana Paola

093 40754 FERNANDEZ, Franco

094 40800 FERNANDEZ, Nadia Soledad

095 41397 FERREYRA, Natalia Soledad

096 41387 FISCHER, Melany Elizabeth

097 41347 FLORES, Claudia Ester

098 40248 FLORES, Roxana Vanesa

099 40598 FLORES, Sergio Miguel

100 68441 FRANDSEN, Maria Ines

101 41339 FUERTES, Sigifredo

102 39464 GALLARDO , Silvia Veronica

103 68630 GALLUCCI, Eliana

104 40153 GARCIA, Lis Ivana

105 40476 GARCIA, Rocio Berenice

106 68508 GENAISIR, Juan Pablo

107 41427 GENTILE, Jesica Maria Noel

108 39983 GENTILE, Valeria Aneley

109 68554 GIMENEZ, Yanina Anahi

110 68581 GONZALEZ, Cintia Elizabeth

111 68544 GONZALEZ, Fermin

112 40816 GONZALEZ, German Fernando

113 40809 GONZALEZ, Lucrecia Anabel

114 41723 GONZALEZ, Sergio Andres

115 68368 GONZALEZ, Valeria Soledad

116 68517 GUEVARA, Monica Patricia

117 40244 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth

118 68578 GURI, Lucrecia Estefania

119 41359 HAAG, Antonelia Natalin

120 68476 HARDOY VIDAURRETA, Sara

121 41365 HARDOY, Amparo

122 68446 HERNANDEZ, Maria Elena

123 68473 IBARRA TEAR, Martina

124 68628 IBARRA, Graciela Inés

125 68442 IBARRA, Marta Mabel

126 41710 IBARRA, Martina Soledad

127 41410 IRAULA, Lucia Liliana

128 68551 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela

129 41081 IRRAZABAL, Maria Belen

130 39881 IRUSTA, Sofia Ayelen

131 40770 IZZI, Matias German

132 68365 KESSLER, Maria Celeste

133 40812 LA GRUTA, Luis Alfredo

134 39985 LA GRUTA, Paola Beatriz

135 41751 LABARONNIE, Nestor Fabian

136 41713 LAMBRECHT, Natasha Katherine

137 68632 LAZARTE, Antonella Daiana

138 40759 LERA, Jessica Natalia

139 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban

140 68490 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin

141 41424 LLORET, Walter Santiago

142 41132 LOMBARDELLI, Franco

143 40781 LOMBARDELLI, Juan Carlos

144 68445 LOPEZ, Nadia Ivana

145 68588 LOPEZ, Ricardo Daniel

146 40765 MACAYA, Carina Elisabet

147 39693 MACLEN, Melina

148 68524 MADERA, Antonella

149 68402 MADERA, Daniela Beatriz

150 41066 MADRID, Mayra Soledad

151 41338 MAGINI, Sabrina Daniela

152 68398 MAIDANA, Juan Carlos

153 41351 MAININI, Paula Ayelén

154 41080 MAIQUES, Johanna Daiana

155 41087 MAJLUF, Abigail Zaida

156 40799 MAJLUF, Agostina

157 41768 MANGIONI, Mariana Iris

158 40801 MANGIONI, Romina Soledad

159 40469 MARAZITA, Jose Francisco

160 39426 MARCHANE, Karen Heloisa

161 68512 MARCONI, Maria del Mar

162 40239 MARCONI, Natalin

163 41353 MARILEO, Pablo Francisco

164 68510 MARTINEZ, Lucrecia

165 39395 MARTINEZ, Rafael Esteban

166 39725 MASCIALE, Sergio Adrian

167 68438 MENGONI, Natalia Soledad

168 41093 MENNA, Cristian Javier

169 41431 MENNA, Dario Javier

170 39458 MENNA, Leandro

171 68363 MENNA, Marcos Leandro

172 40233 MENNA, Maria Celeste

173 41103 MENNA, Sonia Anabela

174 68493 MENNA, Valeria Anabela

175 40810 MERLO, Agustín Carlos

176 41364 MILLAMAN, Sabrina

177 68397 MILLAN, Jorge Pablo

178 41401 MIRO, Mariana Julieta

179 68421 MOLINA, Azucena Leticia

180 39448 MOLINA, Christian Edgardo

181 39713 MOLINA, Olimpia Ayelen

182 41075 MOLINA, Pedro Bruno

183 41363 MONTERO, Carolina Gisela

184 68634 MORALES, Marcela Adelaida

185 41679 MORENO, Macarena Aldana

186 41383 MOYANO DI MARCO, Gaston

187 41746 MOYANO, Agustina Belen

188 41357 MOYANO, Maria Sol

189 68519 MUÑOZ, Erica Yanel

190 39441 MUÑOZ, Maria Laura

191 41372 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana

192 68638 ÑANCUFIL, Alicia Beatriz

193 40258 OEHRLI, Alexander Joel

194 68485 OJEDA, Maria Cristina

195 39465 ONETTO, Romina Laura

196 68541 OROZCO, Julieta

197 68635 ORTIZ, Cynthia Analia

198 40492 OVIEDO, Aldana

199 41389 PAEZ, Melisa Soledad

200 41388 PAEZ, Nadia Anahi

201 39723 PANTUSO, Aldana Lucia

202 41711 PAVON, Lucila Belen

203 41688 PAVON, Maria Veronica

204 40764 PECIÑA, Juan Abel

205 39457 PEREYRA, Roberto Fabian

206 68616 PEREZ, Alejo Nicolas

207 40186 PEREZ, Gloria Ines

208 68631 PEREZ, Karen Antonela

209 41212 PEREZ, Natalia

210 40472 PEREZ, Zulma Graciela

211 68636 PILLER, Marcelo Eduardo

212 41407 PIQUARD, Rene Alberto

213 40179 POGGIO ARRIBAS, Marianela

214 41425 PONCE, Carla

215 41013 QUINTERO, Maria Isabel

216 40242 QUINZIO, Alejandro Esteban

217 68447 QUIROGA, Veronica Vanesa

218 68372 RACCIATTI, Martin

219 39690 RAMOS, Cecilia Rosa

220 68474 RAMOS, Sandra Susana

221 41416 RIOS, Veronica Cecilia

222 40475 RISSO, Maria de los Angeles

223 41719 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa

224 39716 RODRIGUEZ, Natalia Agustina

225 68488 ROSENBERG, Vladimir

226 41088 ROZAS, Facundo

227 39462 RUEDA, Mirta Cecilia

228 41361 SAENZ, Agustina

229 41692 SAENZ, Fabiana Lorena

230 41115 SALVATIERRA, Tomas Domingo

231 41130 SALVATORI, Kevin Ayrton

232 68373 SALVATORI, Maria del Rosario

233 41418 SANCHEZ, Jessica Angie

234 41758 SANTOS, Morena Beatriz

235 68548 SEGUI, Camila Victoria

236 40047 SEGURADO, Juan Cruz

237 68396 SERRUDO, Jesica Lorena

238 41121 SIMON, Laura Beatriz

239 68520 SOLIS, Gabriela Ines

240 41435 SORIA, Vanesa Paola

241 41438 STADELMANN, Aldana Stefania

242 39427 SUAREZ, Aldana Florencia

243 39726 SUAREZ, Miguel Esteban

244 68470 SUAREZ, Rocio

245 39715 SUSO, Cristian Alessandro

246 41741 TEAR GARCIA, Mariano Ismael

247 41058 TEAR, Mariano Marcelo

248 68614 TEAR, Nancy Gabriela

249 68618 TEJADA, Leonela Soledad

250 40256 TEJADA, Luciano Alejo

251 68515 TEJADA, Ulises Nahuel

252 40226 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila

253 39461 TRUJILLO, Jesica Paola

254 41348 URQUIZU, Yesica Ester

255 40505 USTARROZ, Alan

256 39727 VACA, Alejandro Daniel

257 39436 VALENTINO, Jorgelina Lorena

258 39701 VALLEJO, Laureano Carlos

259 41742 VASCONI, Yanina

260 39459 VEGA, Estefania Aldana

261 68543 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel

262 68582 VERA, Jorge Martin

263 40230 VERGARA, Monica Noemi

264 39704 VIVEROS, Karen Elizabeth

265 40806 YEZZI, Leticia

266 41715 ZAFON, Luisa Noemi

267 68587 ZAZZALI, Mario Hernando

268 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico

10-05-26

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