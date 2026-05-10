Exhiben los listados de inscriptos para las 8 viviendas que construye el municipio
La Municipalidad informó que se encuentran en exhibición, en el ingreso al Palacio Comunal, desde este viernes 8 y hasta el 15 de mayo inclusive, los listados de inscriptos para acceder a viviendas. En este caso, se trata de las 8 unidades habitacionales construidas mediante el programa FOMUVI con fondos propios.
También se encuentra abierto el Registro de Oposición. Las presentaciones podrán realizarse por escrito a través de Mesa de Entradas del municipio, debidamente fundadas, firmadas y constituyendo domicilio especial a tales efectos.
Los listados de inscriptos son los siguientes:
Listado Inscriptos Cupo Discapacidad – FOMUVI 2026.-
Nº Orden Nº Solicitud Solicitante
001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina
002 41290 ADASME, Fatima Natalin
003 68486 AMARO, Sergio Oscar
004 39728 BERNAL, Karina Verónica
005 68629 BILBAO, Maria del Mar
006 40491 CASALLA, Andrea Margarita
007 41759 ESTRADA, Victoria Giselle
008 68557 FALCO, Maria Gabriela
009 39464 GALLARDO , Silvia Veronica
010 68517 GUEVARA, Monica Patricia
011 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban
012 40765 MACAYA, Carina Elisabet
014 68402 MADERA, Daniela Beatriz
015 41338 MAGINI, Sabrina Daniela
016 68493 MENNA, Valeria Anabela
017 40258 OEHRLI, Alexander Joel
018 41758 SANTOS, Morena Beatriz
019 68614 TEAR, Nancy Gabriela
020 68582 VERA, Jorge Martin
021 40230 VERGARA, Monica Noemi
022 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico
Listado Inscriptos para 8 Viviendas – FOMUVI 2026.-
Nº Orden Nº Solicitud Solicitante
001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina
002 40820 ACUÑA, Cintia Edith
003 41290 ADASME, Fatima Natalin
004 68547 AGATIELLO, Federico Nicolas
005 68584 ALBERDI, Leonela Milagros
006 41123 ALDERETE, Nerina Ayelen
007 40497 ALVAREZ, Agostina del Rosario
008 68475 ALVAREZ, Ana Maria
009 68486 AMARO, Sergio Oscar
010 68590 AMESTOY, Barbara Estefania
011 40223 ANDRADE, Vilma Alejandra
012 68580 ANDRADE, Vanesa Yanel
013 39451 ARISTA, Cesar David
014 40240 ARISTA, Jose Martin
015 39425 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad
016 39433 ASAD, Yasmin
017 41686 AVALOS, Soledad de las Nieves
018 68572 BALDESSARI, Walter Julio
019 68545 BALESTRA, Cristian Emmanuel
020 41437 BALIÑO, Jose Antonio
021 40798 BALLESTER, Aldana Yanel
022 41739 BANEGAS, Flavia Natalia
023 39440 BANEGAS, Gladys Ester
024 40760 BASUALDO, Laura Anahi
025 68523 BENAVENTE, Lisandro
026 41342 BERNAL , Estefania Solange
027 39728 BERNAL, Karina Verónica
028 40298 BERNAT, Gonzalo
029 41350 BIGOT, Nicolas Roberto
030 68626 BILBAO, Luz Fiorella
031 68629 BILBAO, Maria del Mar
032 39696 BOCANEGRA, Haydee Angelica
033 68367 BONINI, Elba Beatriz
034 68422 BORDI, Delia Rosalia
035 40883 BRITEZ, Walter Alejandro
036 68625 BULLON, Dario Alejandro
037 68579 BURTON, Mariana
038 41396 CABELLO, Daniel Oscar
039 40785 CABERO, Silvina Ester
040 68624 CAMARGO, Gabriel Enrique
041 41721 CANEL, Cristian Alexis
042 68494 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias
043 41077 CARABAJAL, Natalia Gabriela
044 39988 CARRA, Noelia Denisse
045 40491 CASALLA, Andrea Margarita
046 40490 CASTAÑO, Carlos Enrique
047 40509 CASTAÑO, Maria Celeste
048 40783 CENCI, Barbara
049 40774 CINALLI, Valeria
050 41354 COLLADO, Celeste del Mar
051 68550 COLON, Gastón Federico
052 68405 COLON, Maria Etelvina
053 41398 COLTURI, Micaela
054 41729 CONCA, Jennifer Marlene
055 40227 CONCA, Juan Manuel
056 39434 CONCA, Sara Ines
057 41700 CONTRERAS, Agustina Ayelen
058 41727 CORREA, Micaela Magali
059 68603 CREDEDIO, Jonathan Fabian
060 39982 CREGO, Ana Ines
061 68478 CRESPO, Hugo Rodolfo
062 41090 D’AGOSTINO, Veronica Valeria
063 68489 DABLE, Camila Mailén
064 41120 DE LA LOSA, Joaquin
065 39711 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel
066 41062 DEGOLLADA, Maria Fabiana
067 40499 DESCHAMPS, Maria Belen
068 40498 DESCHAMPS, Maria Luz
069 68471 DI CROCE, Florencia
070 41319 DI CROCE, Sebastian Enrique
071 39431 DI LELLA, Andrea Leticia
072 39979 DI MARCO, Antonella
073 40238 DIAZ, Sara Miriam
074 39452 DIB, Paola Natalia
075 68443 DUMRAUF, Silvina Vanesa
076 39702 DURAN, Miguel Angel
077 68511 ECHETO, Cristian Ezequiel
078 39456 ECHETO, Esteban
079 40140 ECHETO, Kevin Ignacio
080 68477 ECHETO, Victor Hugo
081 41690 ECHEVERRIA, Carina Lorena
082 40134 ERFURT, Maira Ayelén
083 41414 ESCOBAR, Flavia Natalia
084 68522 ESCOBAR, Maria Jose
085 41552 ESPERANZA, Victoria
086 41759 ESTRADA, Victoria Giselle
087 68585 ETZEL, Juliana Abril
088 68518 EZCURRA, Cynthia
089 68557 FALCO, Maria Gabriela
090 68401 FARIAS, Daniela Marilu
091 40939 FAVRE, Valentin
092 40246 FERNANDEZ, Daiana Paola
093 40754 FERNANDEZ, Franco
094 40800 FERNANDEZ, Nadia Soledad
095 41397 FERREYRA, Natalia Soledad
096 41387 FISCHER, Melany Elizabeth
097 41347 FLORES, Claudia Ester
098 40248 FLORES, Roxana Vanesa
099 40598 FLORES, Sergio Miguel
100 68441 FRANDSEN, Maria Ines
101 41339 FUERTES, Sigifredo
102 39464 GALLARDO , Silvia Veronica
103 68630 GALLUCCI, Eliana
104 40153 GARCIA, Lis Ivana
105 40476 GARCIA, Rocio Berenice
106 68508 GENAISIR, Juan Pablo
107 41427 GENTILE, Jesica Maria Noel
108 39983 GENTILE, Valeria Aneley
109 68554 GIMENEZ, Yanina Anahi
110 68581 GONZALEZ, Cintia Elizabeth
111 68544 GONZALEZ, Fermin
112 40816 GONZALEZ, German Fernando
113 40809 GONZALEZ, Lucrecia Anabel
114 41723 GONZALEZ, Sergio Andres
115 68368 GONZALEZ, Valeria Soledad
116 68517 GUEVARA, Monica Patricia
117 40244 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth
118 68578 GURI, Lucrecia Estefania
119 41359 HAAG, Antonelia Natalin
120 68476 HARDOY VIDAURRETA, Sara
121 41365 HARDOY, Amparo
122 68446 HERNANDEZ, Maria Elena
123 68473 IBARRA TEAR, Martina
124 68628 IBARRA, Graciela Inés
125 68442 IBARRA, Marta Mabel
126 41710 IBARRA, Martina Soledad
127 41410 IRAULA, Lucia Liliana
128 68551 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela
129 41081 IRRAZABAL, Maria Belen
130 39881 IRUSTA, Sofia Ayelen
131 40770 IZZI, Matias German
132 68365 KESSLER, Maria Celeste
133 40812 LA GRUTA, Luis Alfredo
134 39985 LA GRUTA, Paola Beatriz
135 41751 LABARONNIE, Nestor Fabian
136 41713 LAMBRECHT, Natasha Katherine
137 68632 LAZARTE, Antonella Daiana
138 40759 LERA, Jessica Natalia
139 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban
140 68490 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin
141 41424 LLORET, Walter Santiago
142 41132 LOMBARDELLI, Franco
143 40781 LOMBARDELLI, Juan Carlos
144 68445 LOPEZ, Nadia Ivana
145 68588 LOPEZ, Ricardo Daniel
146 40765 MACAYA, Carina Elisabet
147 39693 MACLEN, Melina
148 68524 MADERA, Antonella
149 68402 MADERA, Daniela Beatriz
150 41066 MADRID, Mayra Soledad
151 41338 MAGINI, Sabrina Daniela
152 68398 MAIDANA, Juan Carlos
153 41351 MAININI, Paula Ayelén
154 41080 MAIQUES, Johanna Daiana
155 41087 MAJLUF, Abigail Zaida
156 40799 MAJLUF, Agostina
157 41768 MANGIONI, Mariana Iris
158 40801 MANGIONI, Romina Soledad
159 40469 MARAZITA, Jose Francisco
160 39426 MARCHANE, Karen Heloisa
161 68512 MARCONI, Maria del Mar
162 40239 MARCONI, Natalin
163 41353 MARILEO, Pablo Francisco
164 68510 MARTINEZ, Lucrecia
165 39395 MARTINEZ, Rafael Esteban
166 39725 MASCIALE, Sergio Adrian
167 68438 MENGONI, Natalia Soledad
168 41093 MENNA, Cristian Javier
169 41431 MENNA, Dario Javier
170 39458 MENNA, Leandro
171 68363 MENNA, Marcos Leandro
172 40233 MENNA, Maria Celeste
173 41103 MENNA, Sonia Anabela
174 68493 MENNA, Valeria Anabela
175 40810 MERLO, Agustín Carlos
176 41364 MILLAMAN, Sabrina
177 68397 MILLAN, Jorge Pablo
178 41401 MIRO, Mariana Julieta
179 68421 MOLINA, Azucena Leticia
180 39448 MOLINA, Christian Edgardo
181 39713 MOLINA, Olimpia Ayelen
182 41075 MOLINA, Pedro Bruno
183 41363 MONTERO, Carolina Gisela
184 68634 MORALES, Marcela Adelaida
185 41679 MORENO, Macarena Aldana
186 41383 MOYANO DI MARCO, Gaston
187 41746 MOYANO, Agustina Belen
188 41357 MOYANO, Maria Sol
189 68519 MUÑOZ, Erica Yanel
190 39441 MUÑOZ, Maria Laura
191 41372 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana
192 68638 ÑANCUFIL, Alicia Beatriz
193 40258 OEHRLI, Alexander Joel
194 68485 OJEDA, Maria Cristina
195 39465 ONETTO, Romina Laura
196 68541 OROZCO, Julieta
197 68635 ORTIZ, Cynthia Analia
198 40492 OVIEDO, Aldana
199 41389 PAEZ, Melisa Soledad
200 41388 PAEZ, Nadia Anahi
201 39723 PANTUSO, Aldana Lucia
202 41711 PAVON, Lucila Belen
203 41688 PAVON, Maria Veronica
204 40764 PECIÑA, Juan Abel
205 39457 PEREYRA, Roberto Fabian
206 68616 PEREZ, Alejo Nicolas
207 40186 PEREZ, Gloria Ines
208 68631 PEREZ, Karen Antonela
209 41212 PEREZ, Natalia
210 40472 PEREZ, Zulma Graciela
211 68636 PILLER, Marcelo Eduardo
212 41407 PIQUARD, Rene Alberto
213 40179 POGGIO ARRIBAS, Marianela
214 41425 PONCE, Carla
215 41013 QUINTERO, Maria Isabel
216 40242 QUINZIO, Alejandro Esteban
217 68447 QUIROGA, Veronica Vanesa
218 68372 RACCIATTI, Martin
219 39690 RAMOS, Cecilia Rosa
220 68474 RAMOS, Sandra Susana
221 41416 RIOS, Veronica Cecilia
222 40475 RISSO, Maria de los Angeles
223 41719 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa
224 39716 RODRIGUEZ, Natalia Agustina
225 68488 ROSENBERG, Vladimir
226 41088 ROZAS, Facundo
227 39462 RUEDA, Mirta Cecilia
228 41361 SAENZ, Agustina
229 41692 SAENZ, Fabiana Lorena
230 41115 SALVATIERRA, Tomas Domingo
231 41130 SALVATORI, Kevin Ayrton
232 68373 SALVATORI, Maria del Rosario
233 41418 SANCHEZ, Jessica Angie
234 41758 SANTOS, Morena Beatriz
235 68548 SEGUI, Camila Victoria
236 40047 SEGURADO, Juan Cruz
237 68396 SERRUDO, Jesica Lorena
238 41121 SIMON, Laura Beatriz
239 68520 SOLIS, Gabriela Ines
240 41435 SORIA, Vanesa Paola
241 41438 STADELMANN, Aldana Stefania
242 39427 SUAREZ, Aldana Florencia
243 39726 SUAREZ, Miguel Esteban
244 68470 SUAREZ, Rocio
245 39715 SUSO, Cristian Alessandro
246 41741 TEAR GARCIA, Mariano Ismael
247 41058 TEAR, Mariano Marcelo
248 68614 TEAR, Nancy Gabriela
249 68618 TEJADA, Leonela Soledad
250 40256 TEJADA, Luciano Alejo
251 68515 TEJADA, Ulises Nahuel
252 40226 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila
253 39461 TRUJILLO, Jesica Paola
254 41348 URQUIZU, Yesica Ester
255 40505 USTARROZ, Alan
256 39727 VACA, Alejandro Daniel
257 39436 VALENTINO, Jorgelina Lorena
258 39701 VALLEJO, Laureano Carlos
259 41742 VASCONI, Yanina
260 39459 VEGA, Estefania Aldana
261 68543 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel
262 68582 VERA, Jorge Martin
263 40230 VERGARA, Monica Noemi
264 39704 VIVEROS, Karen Elizabeth
265 40806 YEZZI, Leticia
266 41715 ZAFON, Luisa Noemi
267 68587 ZAZZALI, Mario Hernando
268 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico
Listado Inscriptos para 8 Viviendas – FOMUVI 2026.-
Nº Orden Nº Solicitud Solicitante
001 40503 ACUÑA ACUÑA, Zaida Etelvina
002 40820 ACUÑA, Cintia Edith
003 41290 ADASME, Fatima Natalin
004 68547 AGATIELLO, Federico Nicolas
005 68584 ALBERDI, Leonela Milagros
006 41123 ALDERETE, Nerina Ayelen
007 40497 ALVAREZ, Agostina del Rosario
008 68475 ALVAREZ, Ana Maria
009 68486 AMARO, Sergio Oscar
010 68590 AMESTOY, Barbara Estefania
011 40223 ANDRADE, Vilma Alejandra
012 68580 ANDRADE, Vanesa Yanel
013 39451 ARISTA, Cesar David
014 40240 ARISTA, Jose Martin
015 39425 ARRIGO PEDRAZA, Romina Soledad
016 39433 ASAD, Yasmin
017 41686 AVALOS, Soledad de las Nieves
018 68572 BALDESSARI, Walter Julio
019 68545 BALESTRA, Cristian Emmanuel
020 41437 BALIÑO, Jose Antonio
021 40798 BALLESTER, Aldana Yanel
022 41739 BANEGAS, Flavia Natalia
023 39440 BANEGAS, Gladys Ester
024 40760 BASUALDO, Laura Anahi
025 68523 BENAVENTE, Lisandro
026 41342 BERNAL , Estefania Solange
027 39728 BERNAL, Karina Verónica
028 40298 BERNAT, Gonzalo
029 41350 BIGOT, Nicolas Roberto
030 68626 BILBAO, Luz Fiorella
031 68629 BILBAO, Maria del Mar
032 39696 BOCANEGRA, Haydee Angelica
033 68367 BONINI, Elba Beatriz
034 68422 BORDI, Delia Rosalia
035 40883 BRITEZ, Walter Alejandro
036 68625 BULLON, Dario Alejandro
037 68579 BURTON, Mariana
038 41396 CABELLO, Daniel Oscar
039 40785 CABERO, Silvina Ester
040 68624 CAMARGO, Gabriel Enrique
041 41721 CANEL, Cristian Alexis
042 68494 CAPUSSOTTI, Julio Antonio Matias
043 41077 CARABAJAL, Natalia Gabriela
044 39988 CARRA, Noelia Denisse
045 40491 CASALLA, Andrea Margarita
046 40490 CASTAÑO, Carlos Enrique
047 40509 CASTAÑO, Maria Celeste
048 40783 CENCI, Barbara
049 40774 CINALLI, Valeria
050 41354 COLLADO, Celeste del Mar
051 68550 COLON, Gastón Federico
052 68405 COLON, Maria Etelvina
053 41398 COLTURI, Micaela
054 41729 CONCA, Jennifer Marlene
055 40227 CONCA, Juan Manuel
056 39434 CONCA, Sara Ines
057 41700 CONTRERAS, Agustina Ayelen
058 41727 CORREA, Micaela Magali
059 68603 CREDEDIO, Jonathan Fabian
060 39982 CREGO, Ana Ines
061 68478 CRESPO, Hugo Rodolfo
062 41090 D’AGOSTINO, Veronica Valeria
063 68489 DABLE, Camila Mailén
064 41120 DE LA LOSA, Joaquin
065 39711 DEBLIGER, Maximiliano Ezequiel
066 41062 DEGOLLADA, Maria Fabiana
067 40499 DESCHAMPS, Maria Belen
068 40498 DESCHAMPS, Maria Luz
069 68471 DI CROCE, Florencia
070 41319 DI CROCE, Sebastian Enrique
071 39431 DI LELLA, Andrea Leticia
072 39979 DI MARCO, Antonella
073 40238 DIAZ, Sara Miriam
074 39452 DIB, Paola Natalia
075 68443 DUMRAUF, Silvina Vanesa
076 39702 DURAN, Miguel Angel
077 68511 ECHETO, Cristian Ezequiel
078 39456 ECHETO, Esteban
079 40140 ECHETO, Kevin Ignacio
080 68477 ECHETO, Victor Hugo
081 41690 ECHEVERRIA, Carina Lorena
082 40134 ERFURT, Maira Ayelén
083 41414 ESCOBAR, Flavia Natalia
084 68522 ESCOBAR, Maria Jose
085 41552 ESPERANZA, Victoria
086 41759 ESTRADA, Victoria Giselle
087 68585 ETZEL, Juliana Abril
088 68518 EZCURRA, Cynthia
089 68557 FALCO, Maria Gabriela
090 68401 FARIAS, Daniela Marilu
091 40939 FAVRE, Valentin
092 40246 FERNANDEZ, Daiana Paola
093 40754 FERNANDEZ, Franco
094 40800 FERNANDEZ, Nadia Soledad
095 41397 FERREYRA, Natalia Soledad
096 41387 FISCHER, Melany Elizabeth
097 41347 FLORES, Claudia Ester
098 40248 FLORES, Roxana Vanesa
099 40598 FLORES, Sergio Miguel
100 68441 FRANDSEN, Maria Ines
101 41339 FUERTES, Sigifredo
102 39464 GALLARDO , Silvia Veronica
103 68630 GALLUCCI, Eliana
104 40153 GARCIA, Lis Ivana
105 40476 GARCIA, Rocio Berenice
106 68508 GENAISIR, Juan Pablo
107 41427 GENTILE, Jesica Maria Noel
108 39983 GENTILE, Valeria Aneley
109 68554 GIMENEZ, Yanina Anahi
110 68581 GONZALEZ, Cintia Elizabeth
111 68544 GONZALEZ, Fermin
112 40816 GONZALEZ, German Fernando
113 40809 GONZALEZ, Lucrecia Anabel
114 41723 GONZALEZ, Sergio Andres
115 68368 GONZALEZ, Valeria Soledad
116 68517 GUEVARA, Monica Patricia
117 40244 GUILARDUCCI, Natalia Elisabeth
118 68578 GURI, Lucrecia Estefania
119 41359 HAAG, Antonelia Natalin
120 68476 HARDOY VIDAURRETA, Sara
121 41365 HARDOY, Amparo
122 68446 HERNANDEZ, Maria Elena
123 68473 IBARRA TEAR, Martina
124 68628 IBARRA, Graciela Inés
125 68442 IBARRA, Marta Mabel
126 41710 IBARRA, Martina Soledad
127 41410 IRAULA, Lucia Liliana
128 68551 IRIARTE PEREZ, Aldana Micaela
129 41081 IRRAZABAL, Maria Belen
130 39881 IRUSTA, Sofia Ayelen
131 40770 IZZI, Matias German
132 68365 KESSLER, Maria Celeste
133 40812 LA GRUTA, Luis Alfredo
134 39985 LA GRUTA, Paola Beatriz
135 41751 LABARONNIE, Nestor Fabian
136 41713 LAMBRECHT, Natasha Katherine
137 68632 LAZARTE, Antonella Daiana
138 40759 LERA, Jessica Natalia
139 39463 LIZARRONDO, Alejandro Esteban
140 68490 LONGSTAFF RODRIGUEZ, Valentin
141 41424 LLORET, Walter Santiago
142 41132 LOMBARDELLI, Franco
143 40781 LOMBARDELLI, Juan Carlos
144 68445 LOPEZ, Nadia Ivana
145 68588 LOPEZ, Ricardo Daniel
146 40765 MACAYA, Carina Elisabet
147 39693 MACLEN, Melina
148 68524 MADERA, Antonella
149 68402 MADERA, Daniela Beatriz
150 41066 MADRID, Mayra Soledad
151 41338 MAGINI, Sabrina Daniela
152 68398 MAIDANA, Juan Carlos
153 41351 MAININI, Paula Ayelén
154 41080 MAIQUES, Johanna Daiana
155 41087 MAJLUF, Abigail Zaida
156 40799 MAJLUF, Agostina
157 41768 MANGIONI, Mariana Iris
158 40801 MANGIONI, Romina Soledad
159 40469 MARAZITA, Jose Francisco
160 39426 MARCHANE, Karen Heloisa
161 68512 MARCONI, Maria del Mar
162 40239 MARCONI, Natalin
163 41353 MARILEO, Pablo Francisco
164 68510 MARTINEZ, Lucrecia
165 39395 MARTINEZ, Rafael Esteban
166 39725 MASCIALE, Sergio Adrian
167 68438 MENGONI, Natalia Soledad
168 41093 MENNA, Cristian Javier
169 41431 MENNA, Dario Javier
170 39458 MENNA, Leandro
171 68363 MENNA, Marcos Leandro
172 40233 MENNA, Maria Celeste
173 41103 MENNA, Sonia Anabela
174 68493 MENNA, Valeria Anabela
175 40810 MERLO, Agustín Carlos
176 41364 MILLAMAN, Sabrina
177 68397 MILLAN, Jorge Pablo
178 41401 MIRO, Mariana Julieta
179 68421 MOLINA, Azucena Leticia
180 39448 MOLINA, Christian Edgardo
181 39713 MOLINA, Olimpia Ayelen
182 41075 MOLINA, Pedro Bruno
183 41363 MONTERO, Carolina Gisela
184 68634 MORALES, Marcela Adelaida
185 41679 MORENO, Macarena Aldana
186 41383 MOYANO DI MARCO, Gaston
187 41746 MOYANO, Agustina Belen
188 41357 MOYANO, Maria Sol
189 68519 MUÑOZ, Erica Yanel
190 39441 MUÑOZ, Maria Laura
191 41372 MURILLO SILLERO, Yesica Daiana
192 68638 ÑANCUFIL, Alicia Beatriz
193 40258 OEHRLI, Alexander Joel
194 68485 OJEDA, Maria Cristina
195 39465 ONETTO, Romina Laura
196 68541 OROZCO, Julieta
197 68635 ORTIZ, Cynthia Analia
198 40492 OVIEDO, Aldana
199 41389 PAEZ, Melisa Soledad
200 41388 PAEZ, Nadia Anahi
201 39723 PANTUSO, Aldana Lucia
202 41711 PAVON, Lucila Belen
203 41688 PAVON, Maria Veronica
204 40764 PECIÑA, Juan Abel
205 39457 PEREYRA, Roberto Fabian
206 68616 PEREZ, Alejo Nicolas
207 40186 PEREZ, Gloria Ines
208 68631 PEREZ, Karen Antonela
209 41212 PEREZ, Natalia
210 40472 PEREZ, Zulma Graciela
211 68636 PILLER, Marcelo Eduardo
212 41407 PIQUARD, Rene Alberto
213 40179 POGGIO ARRIBAS, Marianela
214 41425 PONCE, Carla
215 41013 QUINTERO, Maria Isabel
216 40242 QUINZIO, Alejandro Esteban
217 68447 QUIROGA, Veronica Vanesa
218 68372 RACCIATTI, Martin
219 39690 RAMOS, Cecilia Rosa
220 68474 RAMOS, Sandra Susana
221 41416 RIOS, Veronica Cecilia
222 40475 RISSO, Maria de los Angeles
223 41719 RODRIGUEZ, Georgina Vanesa
224 39716 RODRIGUEZ, Natalia Agustina
225 68488 ROSENBERG, Vladimir
226 41088 ROZAS, Facundo
227 39462 RUEDA, Mirta Cecilia
228 41361 SAENZ, Agustina
229 41692 SAENZ, Fabiana Lorena
230 41115 SALVATIERRA, Tomas Domingo
231 41130 SALVATORI, Kevin Ayrton
232 68373 SALVATORI, Maria del Rosario
233 41418 SANCHEZ, Jessica Angie
234 41758 SANTOS, Morena Beatriz
235 68548 SEGUI, Camila Victoria
236 40047 SEGURADO, Juan Cruz
237 68396 SERRUDO, Jesica Lorena
238 41121 SIMON, Laura Beatriz
239 68520 SOLIS, Gabriela Ines
240 41435 SORIA, Vanesa Paola
241 41438 STADELMANN, Aldana Stefania
242 39427 SUAREZ, Aldana Florencia
243 39726 SUAREZ, Miguel Esteban
244 68470 SUAREZ, Rocio
245 39715 SUSO, Cristian Alessandro
246 41741 TEAR GARCIA, Mariano Ismael
247 41058 TEAR, Mariano Marcelo
248 68614 TEAR, Nancy Gabriela
249 68618 TEJADA, Leonela Soledad
250 40256 TEJADA, Luciano Alejo
251 68515 TEJADA, Ulises Nahuel
252 40226 TOMASSINI DI CROCE, Ludmila
253 39461 TRUJILLO, Jesica Paola
254 41348 URQUIZU, Yesica Ester
255 40505 USTARROZ, Alan
256 39727 VACA, Alejandro Daniel
257 39436 VALENTINO, Jorgelina Lorena
258 39701 VALLEJO, Laureano Carlos
259 41742 VASCONI, Yanina
260 39459 VEGA, Estefania Aldana
261 68543 VELAZQUEZ, Eduardo Ezequiel
262 68582 VERA, Jorge Martin
263 40230 VERGARA, Monica Noemi
264 39704 VIVEROS, Karen Elizabeth
265 40806 YEZZI, Leticia
266 41715 ZAFON, Luisa Noemi
267 68587 ZAZZALI, Mario Hernando
268 39841 ZIJLSTRA, Diego Federico
10-05-26