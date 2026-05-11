Darán talleres gratuitos en matemática y letras en la Casa de la Cultura

El Área de Juventud de la Municipalidad puso en marcha su nuevo espacio joven en la Casa de la Cultura, donde ofrecerá talleres gratuitos en matemática y letras apuntados a chicos en los últimos años de secundaria, preparaciones para ingresos universitarios y apoyo para estudiantes de nivel superior. En ese sentido, se lanzarán dos propuestas de acompañamiento pedagógico: el “Modo Matemática” y el “Modo Letras”.

Según se explicó desde la organización, estos espacios no buscan ser clases tradicionales, sino asistencias pensadas para dar una mano real a los jóvenes en la comprensión de textos, técnicas de estudio y resolución de problemas, áreas claves tanto para el egreso de la secundaria como para el éxito en los primeros años de la universidad o nivel terciario.

La dinámica del espacio será totalmente flexible. Los jóvenes pueden inscribirse previamente para organizarse, o simplemente acercarse en los horarios pautados cuando necesiten preparar un examen, un trabajo práctico o destrabar algún tema complejo. Taller “Modo Matemática”, cargo de la profesora Agustina González Simón, los miércoles de 17 a 19, y jueves, de 9:45 a 10:45. Taller “Modo Letras” (comprensión y técnicas de estudio), a cargo de la profesora Inés Frandsen, los jueves, de 9:30 a 10:30 y/o de 18 a 20.

Por último, se indicó que la actividad es libre y permanente. Los interesados pueden anotarse completando el formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/D1cEFqnDkAcsNn8P8 o acercándose directamente en los horarios de los talleres. (11-05-26).