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Darán talleres gratuitos en matemática y letras en la Casa de la Cultura

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El Área de Juventud de la Municipalidad puso en marcha su nuevo espacio joven en la Casa de la Cultura, donde ofrecerá talleres gratuitos en matemática y letras apuntados a chicos en los últimos años de secundaria, preparaciones para ingresos universitarios y apoyo para estudiantes de nivel superior. En ese sentido, se lanzarán dos propuestas de acompañamiento pedagógico: el “Modo Matemática” y el “Modo Letras”.

Según se explicó desde la organización, estos espacios no buscan ser clases tradicionales, sino asistencias pensadas para dar una mano real a los jóvenes en la comprensión de textos, técnicas de estudio y resolución de problemas, áreas claves tanto para el egreso de la secundaria como para el éxito en los primeros años de la universidad o nivel terciario.

La dinámica del espacio será totalmente flexible. Los jóvenes pueden inscribirse previamente para organizarse, o simplemente acercarse en los horarios pautados cuando necesiten preparar un examen, un trabajo práctico o destrabar algún tema complejo. Taller “Modo Matemática”, cargo de la profesora Agustina González Simón, los miércoles de 17 a 19, y jueves, de 9:45 a 10:45. Taller “Modo Letras” (comprensión y técnicas de estudio), a cargo de la profesora Inés Frandsen, los jueves, de 9:30 a 10:30 y/o de 18 a 20.

Por último, se indicó que la actividad es libre y permanente. Los interesados pueden anotarse completando el formulario disponible en el siguiente link: https://forms.gle/D1cEFqnDkAcsNn8P8 o acercándose directamente en los horarios de los talleres. (11-05-26).

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